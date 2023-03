Startskudd for nye broer, tunneler og sykkelveier: – Har ventet på dette i åresvis

Utviklingen av fastlandssambandet mellom Øygarden og Bergen vil være viktig for å sikre gode og effektive bo- og arbeidsmarkedsregionen, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Prosjektet vil, når det er ferdig, styrke en sårbar del av transportsystemet for landfast tilgang for folk i Øygarden til hovedveinettet og videre til annen transport.

Broer, tunneler og sykkelveier

Det skal bygges 9,4 kilometer vei, der omtrent 4,6 km vil gå gjennom tunnel. Prosjektet inkluderer totalt fire nye bruer. Det er også planlagt 14 kilometer med gang- og sykkelvei.

– Det er alltid ei glede å ønske velkommen til et «første spadetak». Vestlandet trenger gode og effektive vegsystemer, og vi er fornøyd med at dette komplekse prosjektet som Sotrasambandet er, nå offisielt er i gang, understreket utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik i velkomsttalen sin, ifølge en pressemelding.

Store forventninger i Øygarden kommune

Det er store forventninger til prosjektet og særlig er Øygarden-ordførar Tom Georg Indrevik entusiastisk rundt det potensialet den nye vegen utløyser for kommunen.

– Vi har ventet på dette sambandet i mange år. No gleder vi oss stort over at arbeidet med sambandet bokstavelig talt skyter fart, sier ordførar Tom Georg Indrevik i meldingen.