Stålkonstruksjon på 200 tonn sikret i Verdal – hendelsen skal granskes Sikringsarbeidet er fullført etter at det fredag var fare for at en 200 tonns stålkonstruksjon skulle falle og treffe gasstanker i Verdal. Hendelsen granskes.

NTB 23. nov. 2024 - 08:16

Det var på offshoreverftet Aker Solutions Verdal at hendelsen skjedde. – Det blir satt i gang granskning både hos oss og politiet. Vi gransker rutinemessig internt i henhold til våre prosedyrer. Politiet opplyser til oss at de oppretter en undersøkelsessak. Når det ikke er personskader, varsler vi ikke Arbeidstilsynet, opplyste kommunikasjonssjef Tove Strand Trana i Aker Solutions ved 18-tiden til Trønder Avisa. Klokken 21.30 opplyste politiet at lasten var sikret og slept inn på sikkert område. Politiet varslet om hendelsen i politiloggen klokken 13.31 fredag ettermiddag. Det var fare for at stålkonstruksjonen skulle falle av en henger og treffe noen større gasstanker som sto like ved. Det ble opprettet en sikkerhetssone på 100 meter. Kommunen satte krisestab, og Aker Verdal opplyste til NRK at de har egne planer for håndtering av slike situasjoner. Stålkonstruksjonen, som veier hele 200 tonn, ble losset av et skip tidligere fredag, skriver Adresseavisen.