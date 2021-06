Stående batteri skal gi elbiler lengre rekkevidde

Ved å plassere batteriet loddrett mellom setene, hevder et britisk selskap at elbiler kan få 30 prosent lengre rekkevidde.

Dagens elbiler er vanligvis basert på en plattform med såkalt skateboarddesign, der batteriene ligger under gulvet. Det gir et lavest mulig tyngdepunkt og åpner samtidig for en ganske fri utforming av kjøretøyets kupé.

Men nå har London-baserte Page-Roberts snudd opp ned på den konvensjonelle tilnærmingen, ved ¨bruke et vertikalt batteri, melder Autocar.

Med selskapets patenterte design står batteriet opp bak forsetene. I henhold til illustrasjonene av konseptet ser det ut til at høyden når passasjerens skulderblad. Britene har valgt å vri andre seterad slik at de fire stolene står rygg mot rygg.

Page-Roberts hevder at løsningen deres åpner for en mye mer kompakt bil sammenlignet med en konvensjonell skateboarddesign, der batteriene under gulvet gir et høyt kjøretøy med stor akselavstand – og en generelt mer kompleks arkitektur.

De mindre dimensjonene skal i sin tur gi Page-Robert avkastning i form av et lettere kjøretøy -–noe som dessuten er mer aerodynamisk fordi bilen er lavere.

London-selskapet hevder at deres vertikale batteri dermed kan gi elbiler 30 prosent lengre rekkevidde.

Som et alternativ kan du naturligvis også velge et mindre batteri og fremdeles ha en rekkevidde som kan sammenlignes med konkurrentene. I tillegg regner Page-Roberts med at elbilen med vertikalt batteri blir billigere å produsere. Om baksetepassasjerene er forberedt på å reise baklengs, gjenstår å se.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.