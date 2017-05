Parsa har utviklet teknologi som kan gjøre solceller rimeligere

Parsa Rahmanpour fra Fredrikstad har nylig forsvart en doktoravhandling som kan gjøre det rimeligere å produsere silisiummaterialet som er kjernen i solceller.

Sivilingeniøren er en av stadig flere som har tatt doktorgrad i næringslivet, med støtte fra nærings-ph.d.-ordningen til Forskningsrådet.

Da ordningen startet opp i 2008, ble det gjennomført totalt 10 slike doktorgradsprosjekter. I 2016 hadde det steget til 51 prosjekter.

Satset i nedgangstid

Doktorgraden var et samarbeid mellom teknologiselskapet Prediktor i Fredrikstad og NTNU, med støtte fra Forskningsrådet.

Prediktor leverer industrielle IT-systemer, og solarindustrien har blitt en stadig viktigere kunde for selskapet. Det så ikke like lyst ut for solarteknologi da doktorgradsarbeidet startet.