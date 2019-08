Ledigheten for ingeniører er redusert med 32 prosent det siste året

Det er noen flere ledige ingeniører ved utgangen av juli enn måneden før, men juli er tradisjonelt en måned hvor ledigheten øker noe.

Antallet arbeidsledige innen ingeniør- og ikt-fag ligger likevel på at stabilt lavt nivå, med 3405 registrert uten jobb i Nav sine registre.

Sammenligner vi med samme måned i fjor er det blitt 1625 færre arbeidsledige det siste året, en nedgang på hele 32 prosent.

Det er den største nedgangen av alle arbeidsgrupper.

1,2 prosent

Det er nå to og et halvt år siden toppen i ledighet for ingeniører ble nådd, i januar 2017. Siden den gang har ledigheten hatt en jevn nedgang.

Nivået er nå omtrent tilbake til det det var før oljekrisen startet i 2014, og ledigheten for yrkesgruppen begynte å gå oppover.

Ved utgangen av juni var ledigheten nede i 3163 ingeniører, som er det laveste siden Teknisk Ukeblad startet å følge arbeidsledighetsstatistikken i begynnelsen av 2014.

Ledigheten for ingeniør- og ikt-fag ligger nå på 1,2 prosent, ned fra 1,8 for ett år siden, og langt under snittet for alle yrkesgrupper på 2,3 prosent.