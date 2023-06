Sprengt kapasitet på jernbanen fra nord til sør

Det er ikke plass til flere tog mellom Oslo, Trondheim og Bodø, verken for persontrafikk eller gods. Flere andre togstrekninger nærmer seg fulle.

Det er nå tre strekninger med sprengt kapasitet, ifølge Bane Nor: Lysaker-Oslo S-Trondheim, Trondheim-Bodø og Oslo S-Kongsvinger.

For mye enkeltspor

Til tross for flere utbygginger av dobbeltspor de siste årene, er det fortsatt flest enkeltspor. Dermed kan ikke tog kjøre forbi hverandre, og raske passasjertog kan ikke passere tregere godstog.

Det fører til lengre reisetid og flere forsinkelser, ifølge Kristina Bolstad Picard, som erkommunikasjonssjef for drift og teknologi i Bane Nor, .

– Når det skjer en hendelse som stopper trafikken, får det større konsekvenser i dag enn før, sier hun.

Mindre pålitelig tilbud

Tre andre strekninger nærmer seg fulle: Stavanger-Egersund, Drammen-Kongsberg og Oslo S-Roa på Gjøvikbanen.

– De senere årene har vi hatt en sterk økning i antall avganger med persontog og mer godstrafikk på jernbanen. Det er viktig for klimaet og samfunnet at mer transport flyttes fra veiene til skinnegangen. Men paradoksalt nok gjør det også togtilbudet mindre pålitelig fordi forsinkelsene øker, sier Picard.

Den sprengte kapasiteten gjør at Bane Nor må si nei til flere togselskap som ønsker å frakte flere passasjerer og mer gods på bane.

– Det er synd. Vi skulle gjerne hatt mye større kapasitet til grønn, utslippsfri og energibesparende transport på skinner, sier Bolstad Picard.

Gir opp målet

Jernbanen har et mål om at 90 prosent av alle avganger med persontog skal være punktlige.

– Det målet er ikke lenger realistisk. Selv på dager der vi ikke har uvær eller feil i trafikken, er punktligheten under målet på strekningene med sprengt kapasitet. Grunnen er køkjøringen, sier Picard.

Det planlegges og gjennomføres i dag mange tiltak for å styrke infrastrukturen, men hvis politikerne ønsker et skikkelig kapasitetsløft, er det behov for mer penger.

– Da må det satses på en større utbygging av kryssingsspor, og særlig på strekningene som i dag er sprengt. Det må kombineres med mer vedlikehold av våre gamle, enkeltsporede strekninger, sier hun.