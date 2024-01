Kapasiteten på North Sea Link-kabelen senkes fra 1400 til 400 MW fra og med onsdag morgen. Reduksjonen vil vare ut søndag. Årsaken er «ufordelaktige forhold» for kraftflyten på Vestlandet, ifølge en markedsmelding fra Statnett.

– I løpet av jula har det vært stor netto import til Norge, med over 1 TWh netto. Samtidig har forbruket vært høyt, også på Vestlandet, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett til Montel.

Med så stor import holder kraftprodusentene på Vestlandet igjen på produksjonen.

Da må mye strøm fraktes fra Sørlandet (NO2) der kraftkabelen kommer i land, nordover til Bergensområdet (NO5).

Når forbruket samtidig er så høyt som nå, er ikke nettkapasiteten mellom nord og sør på Vestlandet sterk nok.

– Det er et stort trøkk fra sør mot nord, med høyt forbruk i Bergensområdet og på Haugalandet. Når produksjonen ikke er så stor, klarer ikke nettet å håndtere den mengden kraft som skal nordover, forklarer Nilson til TU.

North Sea Link Kraftkabel som går fra Kvilldal i Norge til Blyth i England. Satt i ordinær drift fra 10. september 2022. Har en kapasitet på maks 1400 MW i begge retninger. For å håndtere flaskehalsen mellom de to prisområdene på Vestlandet (NO2 og NO5), reduserer Statnett nå importkapasiteten på North Sea Link i fem dager.

Venter kulde og høyt strømforbruk

Når Statnett nå struper importen på Englands-kabelen, vil det bidra til å øke produksjonen i nærheten av der forbruket er høyest.

Dette er første gang kapasiteten på NSL-kabelen inn til Norge kuttes med denne begrunnelsen.

Dette skjer samtidig som det er meldt svært kaldt vær i hele Norden, med temperaturer under 20 minusgrader også i Sør-Norge.

Det er ventet at strømforbruket vil stige når kulden setter inn for alvor, men Nilson i Statnett sier at det er mer enn nok produksjonskapasitet til å dekke denne forbruksøkningen.

Kan skje igjen

Nilson utelukker ikke at liknende importbegrensninger kan skje igjen i fremtiden, men sier til Montel at Statnett jobber med å øke nettkapasiteten mellom nord og sør på Vestlandet på sikt.

EU-reglene krever i utgangspunktet at minst 70 prosent av kapasiteten på mellomlandskablene er tilgjengelig til enhver tid. Nå settes altså kapasiteten i retning Norge ned til under 30 prosent.

Nilson sier til TU at Statnett kan gjøre dette innenfor regelverket, fordi årsaken er nettbegrensninger i nettet innenlands.

I jula hadde Storbritannia tidvis svært lave strømpriser på grunn av mye vind. Dette ga mye import til Norge.

Onsdag blir strømprisen 66 euro/MWh på Sørlandet, mens strømprisen i Storbritannia blir 82 euro/MWh.

Prisen for NSL-kabelen, som er et eget prisområde, vil ligge på 70 euro/MWh i snitt i morgen.