Spør ekspertene: Hvilken av de to forskjellige kontaktlinsene mine bør jeg bruke til å lese med?

En Ingeniøren-leser spør:

Hvis jeg må bruke to forskjellige styrker i kontaktlinser, hvilket øye skal være leseøyet og hvilket øye bør se langt?

Amond Westi Adsersen, førsteamanuensis i optometri-programmet ved Erhvervsakademi Dania, svarer:

På samme måte som du kan være høyre- eller venstrehendt, kan du også være høyre- eller venstre-øyet.

Hos personer med skarpt syn på begge øyne - med eller uten briller - vil du vanligvis bruke begge øynene samtidig, nesten uansett hva du gjør.

Men vil du sikte mot noe, f.eks. via siktet til en rifle eller ved å se gjennom et mikroskop med bare ett okular, har man et foretrukket øye.

Ofte følger den foretrukne hånddominansen det foretrukne øyet, så hvis du er høyrehendt, vil høyre øye være det dominerende, men det kan også forekomme det som kalles kryssdominans. I noen idretter antas dette å være direkte ytelsesforbedrende.

Gir kryssdominans fordeler?

I idretter hvor du står litt sidelengs mot handlingen, f.eks. golf og cricket, er det noen som tror at man får en fordel ved kryssdominans, ettersom ballen som skal treffes oppfattes raskere og tryggere med det dominerende øyet enn det ikke-dominerende.

Så langt er det imidlertid mer anekdotisk enn vitenskapelig bevist.

På begynnelsen av 1800-tallet bestemte østerrikeren J. F. Voigtlander seg for å lage et monokkel. Det var et leseglass som du kunne holde opp foran det ene øyet og derved kunne se både langt borte og nært på samme tid, til tross for at du var blitt 45-50 år eller eldre og ikke lenger på naturlig vis kan fokusere på objekter i nærheten.

Denne ideen er forløperen til det som i dag kalles monovision, der du justerer kontaktlinser med avstandsstyrken foran det ene øyet og lesekraften foran det andre.

Mange måter å teste øyedominans

Når du ønsker å teste dominans av øyet, er det 8-10 forskjellige måter å gjøre det på. Du kan teste på avstand og på nært hold, og bruke forskjellige metoder. Felles for metodene er at de alle er mer eller mindre uholdbare.

Én metode kan demonstrere høyredominans hos en person, og en annen metode kan demonstrere venstredominans hos samme person. Dette gjør det selvfølgelig vanskelig å anbefale en sikker metode.

Du kan teste dominansen med en motorisk undersøkelse, der du f.eks. ber pasienten om å strekke ut hendene og lage et lite gap mellom dem. Gjennom dette må du se på et objekt litt lenger unna, og du vil oppdage at ved å lukke høyre og venstre øye vekselvis, blir objektet bare sett med ett øye gjennom hullet mellom hendene.

Dette vil ofte være øyet du bruker hvis du trenger å bruke siktet på en rifle.

Du kan teste selv

En annen test kan være en sensorisk undersøkelse, der du holder et brilleglass med svak plusstyrke foran det ene eller det andre øyet til pasienten og ber ham/henne fortelle hvor det føles minst irriterende når han/hun ser i rommet .

Hvis pasienten sier det er minst irriterende foran venstre øye, er høyre øye det dominerende øyet (i det minste i synsfeltet som testes ...).

Når du tilpasser kontaktlinser med monovision bruker du metoden som best simulerer hva du gjør med linsene, dvs. den sensoriske metoden.

I praksis vil dette bety at hvis pasienten trenger lesebriller med en styrke på +1,50 dioptre (linsens evne til å bøye lys, red.anm.), Sier han eller hun at det føles minst irriterende med et +1,50 brilleobjektiv foran venstre øye, så i linsen til det øyet vil du gjøre styrken som en lesekraft - en monokkel!

Du kan teste det på deg selv hvis du bruker lesebriller med samme styrke (for eksempel ferdige briller) ved å se på et objekt 6-10 meter unna og holde det ene brilleglasset vekselvis foran det ene og det andre øyet. Så vil man legge merke til at det føles mindre irriterende med glasset foran det ene øyet i stedet for det andre.

Der det føles minst irriterende er det frie øyet - det dominerende. Hvis du prøver den motoriske testen med 'hullet i hendene', vil noen oppdage at nå har dominansen skiftet til det andre øyet.

Så svaret på spørsmålet er at hvis du finner at høyre øye er dominerende, så bør du gjøre venstre øye til 'leseøyet'. På denne måten vil man opprettholde det dominerende øyet som 'distanseøye' og dermed unngå f.eks. redusert reaksjonstid i trafikken.

