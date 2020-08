Sparer strøm: Narrer hjernen til å tro at det er lyst

Powerhouse-bygget i Trondheim var først ut med det nye lyskonseptet som både skal spare energi og øke det daglige velbefinnende til brukerne. Plusshusstandarden for belysning er på 12,5 kWh per kvadratmeter per år. På Brattøra i Trondheim har de slått standarden med god margin, ifølge Morten Jensen, lederen av Light Bureau Norge (tidligere ÅF Lighting), som har designet lysanlegget.