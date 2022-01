– En stor del av oppdragene våre går ut på å montere ventilasjonsanlegg i rehabiliterte hus. Gjerne etter at det har gått et par år og eierne er lei av innestengt luft og dogg på vinduene, sier Morten Storegjerde. Han er daglig leder i Lavenergisystemer, et selskap som leverer ventilasjonsanlegg fra tyske Lunos.