Sparer 523.000 kroner i årlige strømutgifter etter rehabilitering av næringsbygg

På Vinterbro i Oppegård leier Møller Eiendom ut et lagerlokale med tilhørende kontordel. Bygget fra 1999 er på 12.000 kvadratmeter, og på lageret er det høyt under taket. Nå skal enøk-tiltak senke strømregninga med 523.000 kroner i året, gitt en strømpris på 80 øre per kilowattime.