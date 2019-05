Sparer 40 millioner: Slik slapp de unna rådyr fundamentering i Bispevika

I Bjørvika i Oslo bygges nå en helt ny fjordby i et område der kaianlegg og motorvei tidligere har rådet grunnen alene. En av grunnene til at det aldri har blitt bygget noe her tidligere, er at grunnforholdene i området er svært vanskelige. Grunnen består av leire, kulturlag med arkeologi, forurensede masser og gammel sagflis, og det er langt ned til fast fjell.