Spår at autonome biler blir utslitt: – Vil bare holde i fire år

Ford har uttalte mål om å ha selvkjørende biler på markedet om få år. Sammen med Volkswagen har den amerikanske delen av Ford investert til sammen investert nær 25 milliarder kroner i det Pittsburgh-baserte selskapet Argo AI, som utvikler plattformer for autonome kjøretøy. Henry Fords etterfølgere er nå i ferd med å teste selvkjørende biler i byene Pittsburgh, Palo Alto, Miami, Washington, D.C. og Detroit.

Men selv om mange har store vyer om fremtidens autonome biler, og venter at disse vil redusere antall skadde i trafikken, er det ikke alt som frister med fremtidens selvkjørende biler. I hvert fall ikke om en skal tro John Rich, som er leder av Fords avdeling for autonome kjøretøy i Detroit.

Ford har planer om å lage en selvkjørende flåte av biler, som skal brukes til blant annet å frakte ansatte eller som budbiler.

I et intervju med The Telegraph sier Rich at det ikke er lavere etterspørsel, som følge av at folk ikke lenger vil eie biler, som er problemet.

– Det som bekymrer meg minst i denne verden er lavere etterspørsel etter biler. Vi vil slite ut og vrake biler hvert fjerde år i denne bransjen, sier han til avisen.

Mens vanlige biler gjerne står parkert det aller meste av tiden, tror John Rich at selvkjørende biler må være i drift store deler av døgnet for å bli lønnsomme. Det tror Ford-toppen vil gi bilene så mye slitasje at de må pensjoneres lenge, lenge før privateide biler.