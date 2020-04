Spansk-italiensk selskap krever mer penger etter gjennomslaget på Follobanen. Har saksøkt Bane Nor

I fjor vinter, nærmere bestemt 26. februar, spiste de to tunnelboremaskinene Anna og Magda seg gjennom den siste halvmeteren med fjell i tunnelen for nye Follobanen. Etter dette startet brevskrivingen mellom spansk-italienske Acciona Ghella som boret tunnelen og oppdragsgiveren Bane Nor om den endelige prislappen.