Spansk hyperloop utfordrer Elon Musk med protoyp laget av «tegneseriemateriale»

Siden hyperloop-teknikken kom fram i rampelyset via Elon Musk, har Hyperloop fått store overskrifter. Tanken på superraske transporter er forlokkende, men akkurat som med all teknikk tar det tid å få teori og virkelighet å nærme seg hverandre.

Quintero One – Hyperloop-kapsel Lengde: 32 meter

Interiørlengde kupé: 15 meter

Vekt: 5000 kg

Passasjerkapasitet: 28–40 personer

Topphastigheten som ofte nevnes når man snakker om Hyperloop er gjerne hele 1200 km/t – men i virkeligheten har man ikke en gang kommet opp i 500 km/t.

Nå har Hyperloop Transportation Technologies (HTT) – en oppstartsbedrift uten koblinger til Musk – vist fram en prototyp i fullskala. Avdukingen skjedde i spanske Puerto de Santa Maria, og transportmiddelet har fått navnet Quintero One.

Quintero One bygges i en kombinasjon av karbonfiber og innebygde sensorer, og henter inspirasjon fra tegneserieverdenen.

Karbonfiber og sensorer

– På bare fem år har vi løst problemer og forbedret den teknikken som trengs for Hyperloop. Det har vi gjort med vårt nye leviteringssystem, vakuumpumper, batterier og smarte kompositter. Denne kapselen vil komme til å være en del av et av de mest effektive transportsystemene som noen gang har blitt bygd, sier direktør Dirk Ahlborn hos HTT.

Quintero One er ikke bare den første Hyperloop-kapselen i fullskala. Den er også den første bygd med det HTT kaller for «Vibranium», et navn som er hentet fra Marvels tegneserieverden. Det nye materialet er en kombinasjon av karbonfiber og innebygde sensorer. Uten å gå inn på spesifikasjoner, påstår bedriften at materialet deres skal være åtte ganger sterkere enn stål og ti ganger sterkere enn andre egnede aluminiumalternativer.

– Nærmere enn noen gang

HTT er en av flere bedrifter i kappløpet om å bli først med å lansere en kommersiell Hyperloop-linje. Håpet er at man ved å vise fram en fullskalaprototyp skal kunne albue seg fram og sikre mer kapital.

– Vi har tatt store skritt på veien mot å løse reguleringer med våre retningslinjer for sikkerhet og forsikringer, så vi er nå nærmere enn noen gang i å gjøre Hyperloop til en realitet, sier talsmann Bibop Gresta i HTT.

Men fullskala-kapsler til tross, har bedriften ennå ikke testet systemet sitt – men bare foretatt studier innen gjennomførbarhet. Prototypen skal nå testes ved bedriftens anlegg i Toulouse i Frankrike, og målet er at de skal ha et typegodkjent transportmiddel innen noen år.

Denne saken ble først publisert på nyteknik.se