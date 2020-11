Spania innfører 30-sone i alle landets byer – har blitt foreslått i Oslo tidligere

Fartsgrensen gjelder for enveiskjørte gater. I gater med ett kjørefelt i hver retning med møtende trafikk vil fartsgrensen senkes ytterligere ned, til 20 kilometer i timen.

Det er ingeniøren.dk som først har omtalt de planlagte endringene, som er presentert på spanske trafikkmyndigheter sine hjemmesider.

Må innføres på seks mnd

Målet med de nye fartsgrensene er å bedre trafikksikkerheten i byene. Spanske myndigheter skriver at de har et håp om at de senkede hastighetene i byene vil redusere antall trafikkdrepte i landet med om lag 50 prosent.

Nå som lovendringen er vedtatt har alle spanske byer seks måneder til å få implementert endringene.

Veier med mer enn ett kjørefelt i hver retning vil imidlertid ikke rammes av endringene, her vil fartsgrensen i byene fremdeles være 50 kilometer i timen.

Flere land ønsker det samme

Spanske myndigheter er ikke alene om å ønske lavere fartsgrenser i landets byer.

I Nederland ble det i oktober vedtatt en senkning av fartsgrenser i alle boligområder fra 50 til 30 kilometer i timen.

Også norske politikere har jobbet for en generell senking av fartsgrensene i lengre tid.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg i Miljøpartiet de grønne (MDG) har flere ganger tatt til ordet for at alle kommunale veier og gater i Oslo skal få 30-sone.

Mens MDG mener senkingen bør gjelde hele hovedstaden har Høyre tidligere uttalt at de er enig i at en 30-sone innenfor Oslo sentrum kan være en god ide, men at det kun bør gjelde innenfor Ring 2.

Stor effekt på dødelighet

Argumentene for lave fartsgrenser i byene er mange. I flere utredninger fra Transportøkonomisk institutt vises det til at økt bruk av 30-soner i byer og tettsteder kan ha positive miljøeffekter når det gjelder støy og veistøv.

30-soner kan også gi noe lavere utslipp av visse klimagasser, gitt at det fører til jevnere fart.

Men viktigst av alt vil en fartsgrense på 30 km/t i områder der mange ferdes redusere ulykkesrisikoen betraktelig.

Tall fra NAF viser at dersom du som fotgjenger blir påkjørt, har du 80 prosent sjanse for å overleve dersom bilen ikke kjører fortere enn 30 km/t. Om bilen derimot treffer deg i 50 km/t, har du kun 20 prosent overlevelsessjanse.