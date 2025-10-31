Siste salve i den lengste veitunnelen i Sotrasambandet

Drotningsviktunnelen er den lengste og mest komplekse tunnelen i veiprosjektet. Første salve gikk 2. november 2023.
– Etter to år med krevende arbeid gjennom komplekst terreng og tett på dagens riksvei har vi nå gjennomslag i begge løpene, sier prosjektsjef Lene Sælen Rivenes i Sotrasambandet i en pressemelding.
Foreløpig ligger sprengsteinen som ei røys i tunnelløpet. Området ligger så nær viadukten ut til Sotrabrua og tårnene at salvene er små.
– Om noen dager, når sprengsteinen er fraktet ut, kan vi se lys i begge ender i begge løpene i tunnelen, sier Rivenes.
Drotningsviktunnelen går fra Storavatnet i Bergen og munner ut i Drotningsvik, der riksveien fortsetter ut på Nye Sotrabru.
Tunnelen har to ramper på til sammen 1200 meter for av- og påkjøring.
Drotningsviktunnelen i Sotrasambandet
- 1950 meter lang
- To løp med to kjørefelt i hver retning
- Bergsikring: 31.900 sikringsbolter
- Sprøytebetong: 20.200 m3
- 550.000 m3 med sprengt stein er kjørt ut av tunnelen
- Arbeidet er utført av Sotra Link Construction
