Siste salve i den lengste veitunnelen i Sotrasambandet

Nå er det gjennomslag i det siste tunnelløpet.

Drotningsviktunnelen er den lengste og mest komplekse tunnelen i veiprosjektet. Første salve gikk 2. november 2023.

– Etter to år med krevende arbeid gjennom komplekst terreng og tett på dagens riksvei har vi nå gjennomslag i begge løpene, sier prosjektsjef Lene Sælen Rivenes i Sotrasambandet i en pressemelding.

Synet som vil møte bilistene på vei vestover på den nye riksveien. Drotningsviktunnelen kommer ut fra fjellet og rett ut på Nye Sotrabru. Gjennomslaget ligger rundt 50 meter inn i tunnelen fra portalen i bildet. Foto: Bjarte Ågotnes Olsen/Statens vegvesen

Foreløpig ligger sprengsteinen som ei røys i tunnelløpet. Området ligger så nær viadukten ut til Sotrabrua og tårnene at salvene er små.

– Om noen dager, når sprengsteinen er fraktet ut, kan vi se lys i begge ender i begge løpene i tunnelen, sier Rivenes.

Drotningsviktunnelen går fra Storavatnet i Bergen og munner ut i Drotningsvik, der riksveien fortsetter ut på Nye Sotrabru.

Tunnelen har to ramper på til sammen 1200 meter for av- og påkjøring.

Bergsprengingsleder Andreas Hagen Hella (tv.) og byrådsleder Christine B. Meyer i Bergen fyrte av gjennomslagssalven fra tverrslaget mellom de to tunnelløpene i tunnelen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen

Drotningsviktunnelen i Sotrasambandet 1950 meter lang

To løp med to kjørefelt i hver retning

Bergsikring: 31.900 sikringsbolter

Sprøytebetong: 20.200 m 3

550.000 m 3 med sprengt stein er kjørt ut av tunnelen

med sprengt stein er kjørt ut av tunnelen Arbeidet er utført av Sotra Link Construction Vis mer