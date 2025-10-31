Abonner
Samferdsel

Siste salve i den lengste veitunnelen i Sotrasambandet

Prosjektet nærmer seg fullt gjennomslag i alle fire veitunnelene.

Drotningsviktunnelen sett fra Drotningsvik. Gjennomslaget kom omkring 50 meter inn i tunnelen midt i bildet. Til venstre er gang- og sykkeltunnelen.
Drotningsviktunnelen sett fra Drotningsvik. Gjennomslaget kom omkring 50 meter inn i tunnelen midt i bildet. Til venstre er gang- og sykkeltunnelen. Foto: Bjarte Ågotnes Olsen/Statens vegvesen
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
31. okt. 2025 - 09:58

Kortversjonen

  • Første salve for Drotningsviktunnelen, den lengste i veiprosjektet, gikk 2. november 2023.
  • Nå er det gjennomslag i det siste tunnelløpet.
  • Drotningsviktunnelen går fra Storavatnet i Bergen til Drotningsvik.

Drotningsviktunnelen er den lengste og mest komplekse tunnelen i veiprosjektet. Første salve gikk 2. november 2023.

– Etter to år med krevende arbeid gjennom komplekst terreng og tett på dagens riksvei har vi nå gjennomslag i begge løpene, sier prosjektsjef Lene Sælen Rivenes i Sotrasambandet i en pressemelding.

Synet som vil møte bilistene på vei vestover på den nye riksveien. Drotningsviktunnelen kommer ut fra fjellet og rett ut på Nye Sotrabru. Gjennomslaget ligger rundt 50 meter inn i tunnelen fra portalen i bildet. Foto:  Bjarte Ågotnes Olsen/Statens vegvesen
Synet som vil møte bilistene på vei vestover på den nye riksveien. Drotningsviktunnelen kommer ut fra fjellet og rett ut på Nye Sotrabru. Gjennomslaget ligger rundt 50 meter inn i tunnelen fra portalen i bildet. Foto:  Bjarte Ågotnes Olsen/Statens vegvesen

Foreløpig ligger sprengsteinen som ei røys i tunnelløpet. Området ligger så nær viadukten ut til Sotrabrua og tårnene at salvene er små.

– Om noen dager, når sprengsteinen er fraktet ut, kan vi se lys i begge ender i begge løpene i tunnelen, sier Rivenes.

Drotningsviktunnelen går fra Storavatnet i Bergen og munner ut i Drotningsvik, der riksveien fortsetter ut på Nye Sotrabru.

Tunnelen har to ramper på til sammen 1200 meter for av- og påkjøring.

Bergsprengingsleder Andreas Hagen Hella (tv.) og byrådsleder Christine B. Meyer i Bergen fyrte av gjennomslagssalven fra tverrslaget mellom de to tunnelløpene i tunnelen. Foto:  Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen
Bergsprengingsleder Andreas Hagen Hella (tv.) og byrådsleder Christine B. Meyer i Bergen fyrte av gjennomslagssalven fra tverrslaget mellom de to tunnelløpene i tunnelen. Foto:  Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen

Drotningsviktunnelen i Sotrasambandet

  • 1950 meter lang
  • To løp med to kjørefelt i hver retning
  • Bergsikring: 31.900 sikringsbolter
  • Sprøytebetong: 20.200 m3
  • 550.000 m3 med sprengt stein er kjørt ut av tunnelen
  • Arbeidet er utført av Sotra Link Construction
 
Betongbilene til støping av brufundamenter og -søyler fraktes ut i vika på en lekter.
SamferdselSotrasambandettunnel
