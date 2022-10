Støre: Forsvaret skjerper beredskapen fra og med i morgen

Støre sier at beredskapshevingen som innføres tirsdag, ikke er et svar på en konkret militær trussel rettet direkte mot Norge.

– Vi gjør dette for å sikre Norge god beredskap og handlekraft i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi har opplevd på flere årtier, sa Støre på en pressekonferanse mandag.

Støre sier også at det ikke er noen grunn til å tro at Russland vil ønske å invadere Norge eller et annet land direkte.

Omprioriterer

Forsvaret omprioriterer deler av sine planlagte aktiviteter for å styrke beredskap, operativ evne og utholdenhet, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Det gjør vi nå gjennom å omprioritere deler av våre planlagte aktiviteter for å styrke vår beredskap, vår operative evne og vår utholdenhet, sier han.

Han presiserer at det ikke har skjedd noe det siste døgnet eller dagene som gjør at man trapper opp dette akkurat nå, men at det er en utvikling over tid som gjør at man går til dette skrittet.

Flere tiltak

– Vi har besluttet å gå over i en ny fase i planverket til Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Det er planlagt ytterligere tiltak som styrker beredskapen. De oppgaver som ivaretar beredskapen her og nå, vil prioriteres. Det er ikke alt som gjøres som synes, og det er ikke alt vi kan snakke åpent om, sier han.

Saken oppdateres.