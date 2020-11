SpaceX sender astronauter til ISS: Fikk problemer fire timer etter utskytning

Mandag kveld norsk tid sendte SpaceX fire astronauter til den internasjonale romstasjonen (ISS). Dette er første gang et privat selskap er ansvarlig for en rutinemessig lansering av astronauter mot ISS for Nasa.

Dette er andre gang SpaceX sender mennesker ut i rommet.

Musk måtte holde seg unna

Om bord på ISS skal mannskapet forske og utføre vedlikehold av romstasjonen. SpaceXs Falcon-rakett tok av fra Kennedy Space Center i Florida med tre amerikanere og en japansk om bord på Crew Dragon-kapselen. Teamet bak utskytningen kaller kapselen 'Resilience' (på norsk: motstand) etter et år med mange utfordringer - først og fremst på grunn av covid-19.

SpaceX-grunnlegger Elon Musk ble tvunget til å holde seg borte fra Kennedy Space Center og måtte følge lanseringen fra sidelinjen da han har testet både positivt og negativt for covid-19. Han skrev på Twitter lørdag at han var «mest sannsynlig» smittet.

Problem med drivstoffvarme

Lanseringen var opprinnelig planlagt å finne sted lørdag kveld, men den ble utsatt på grunn av dårlig vær da Florida ble rammet av sterk vind fra den tropiske stormen Eta. Utskytningen fant sted bare noen få måneder etter SpaceXs første bemannede testflyvning.

Reisen til ISS er planlagt å finne sted helt automatisk, men mannskapet kan ta kontroll over romfartøyet om nødvendig.

Fire timer etter utskytningen skrev Nasa på Twitter at de undersøkte et problem med romfartøyets drivstoffvarmere, som varmer Crew Dragons drivstoff.

Teams are troubleshooting propellant heaters that heat the fuel aboard Crew Dragon. Temperatures remain stable and the crew remains safe. pic.twitter.com/8m7fwB5vnK — NASA (@NASA) November 16, 2020

27 timer til ISS

En halvtime senere kunngjorde Nasa at temperaturene var stabile og at teamet om bord var utenfor fare. Rundt fem timer etter utskytningen tvitret Nasa at problemet var løst. Det hadde vært et problem med kontrollsystemet for å justere drivstofftemperaturen som hadde holdt temperaturen for lav.

Astronautene forventes å reise i litt over 27 timer for å nå ISS, hvor de vil bli mottatt av to russiske og en amerikansk astronaut som reiste mot ISS fra Kasakhstan for en måned siden. Teamet er planlagt å returnere til jorden våren 2021. SpaceX planlegger å lansere et nytt team med Crew Dragon, som har syv seter, noen måneder senere.

SpaceX sender direkte på Twitter, hvor astronautenes reise mot ISS kan følges:

Watch Falcon 9 launch Crew Dragon on its first operational mission to the @space_station with astronauts on board → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Sx1UE8lgsD — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020