Sp: Viktig å kutte Melkøya-utslipp – ingen konkret plan for hvordan

Men hvordan man skal løse problemet med å kutte utslipp, må man se nærmere på, ifølge finanspolitisk talsmann Geir Pollestad.

– Jeg sitter ikke her med en skråsikker plan for hvordan man skal gjøre dette. Det er flere alternativ, sa Pollestad på NRKs Politisk kvarter onsdag.

Han understreket at landsmøtet var opptatt av å sikre bosetting og næringsutvikling i Nord-Norge, og at tilgang til nok og rimelig kraft er helt avgjørende.

– Landsmøtet mente det var feil at det er innbyggere og næringsliv i Nord-Norge som skal betale prisen for elektrifisering av Melkøya, sa Pollestad.

Han mener man må ta en ny vurdering av muligheten for karbonfangst og -lagring. Han nevnte også at man må se på havvind, vindkraft på land og andre former for energiproduksjon.

– Det er ingen på vårt landsmøte som tenkte at her blir det en enkel løsning. Vi pekte på en retning, så blir det opp til Stortinget og regjeringen å ta ballen videre, sa han.