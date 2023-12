Sosial innovasjon krever nytenking

659.000 personer mellom 20 og 66 år var verken i jobb eller utdanning ved utgangen av 2022, viser en analyse fra Nav. Det er skremmende høyt i et samfunn hvor vi lever lenger og det fødes færre. Resultatet er at vi mangler hender og hoder til å levere verdiskaping og velferdstjenester for en stadig aldrende befolkning.