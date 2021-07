Sørlandets nye landemerke henter inspirasjon fra europeiske storbyer

Det første byggetrinnet er faktisk det laveste av de totalt fem bygningene. Det nærmer seg milepælen «lukket bygg», men veien hit har vært lang.

– Vi startet med planene i 1994, forteller Gunnar Nøding, tidligere prosjektdirektør i Bane Nor Eiendom og regiondirektør i NSB Eiendom.

– Etter åtte år ble en reguleringsplan med et 25 etasjers hotellbygg godkjent i bystyret, men etter innsigelse fra Jernbaneverket ble dette prosjektet skrinlagt.

Kunstnerisk gjennombrudd

– Vi fortsatte å utvikle planene med stort fokus på kollektivtrafikk, miljø og knutepunktutvikling, sier Nøding.

Blant annet på grunn av høyder og siktlinjer var det mye motstand lokalt. Etter flere år med forgjeves planlegging tok de kontakt med kunstneren Kjell Nupen fra Kristiansand.

– Sammen med prosjektledelsen og arkitektene for reguleringsplanen hadde vi en livaktig brainstorming i Nupens atelier. Ideene ble presentert for administrasjon og politikerne i byutviklingsstyret i et nytt arbeidsseminar i atelieret.

Nøding beskriver møtet som positivt, og prosjektet fikk ny fart. Arkitektkontoret L2 tegnet nye skisser, og reguleringsplanen ble vedtatt i 2013.

Godt samarbeid med kommunen

Ingvald Berntsen, Nødings arvtaker og prosjektansvarlig for første byggetrinn, er ikke forundret over motstanden.

– Kristiansand har vært svært tro mot kvartalsstrukturen i sentrum og høyder på fem-seks etasjer. Så kommer Quadrum med 16 etasjer på det høyeste og en formgivning som skiller seg veldig ut, sier Berntsen.

Knutepunktutvikling Fortetting og utvikling av knutepunkt er to grep for å håndtere at folkefallet vokser og at flere ønsker å bo i by.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i landet. I tilknytning til de mange stasjonene landet rundt har selskapet en rekke sentrale tomter. I dag og i fremtiden kan bruk av tomtene gjøre norske byer tettere. Kilde: banenoreiendom.no

Når E39, som i dag svever forbi på Vesterbroen, legges ned på bakkenivå, vil Quadrum fremstå enda mer markant. Riving av Vesterbroen er en del av veiprosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, hvor forberedende anleggsarbeider er i gang.

Berntsen forteller at de har et godt samarbeid med kommunen. Kristiansand har over mange år jobbet strukturert for å få et levende sentrum, noe Quadrum bidrar godt med. Når de fem byggene står ferdig, vil de romme 1500 til 2000 arbeidsplasser.

Det er regulert inn to etasjer med 300 parkeringsplasser under bakken, men i tråd med ønsket om å få folk til å reise kollektivt, bygges kun en tredjedel av plassene.

Første byggetrinn

Først ut er Bygg E, som består av ca 6500 kvadratmeter kontorbygg og 2000 kvadratmeter kjeller. Prosjektrammen er på 250 millioner kroner. Etter en arkitektkonkurranse i 2015 ble forslaget til arkitektkontoret A-lab valgt, og våren 2019 ble det inngått kontrakt med Veidekke om totalentreprise. Byggingen startet andre kvartal 2020 og skal stå klart for innflytting i romjulen.

– Bygget er laget for å være synlig, forteller arkitekt Odd Klev i A-lab. – I reguleringsplanen var plan, snitt og takformen definert. Det var opp til oss å lage et rasjonelt kontorbygg rundt en atypisk form. Vi har forsterket hovedformen for å gjøre den litt mer dramatisk. Huset ender i en spiss, og for at det skal møte bakken på en fin måte, har vi valgt å krage ut andre etasje. Det skrå taket synes godt fra bakkeplan, og et sedumtak vil gi en flott virkning med farger som skifter med årstidene.

Et heftig fagverk i ytterveggene tar vindkrefter og bæring. Stålkonstruksjonen vil være synlig innvendig i 3. og 4. etasje og fremstå som en del av interiøret. Heiser, trapper og tekniske føringsveier er samlet i en kjerne som bryter den skrå takflaten for å få tilgang til de øverste etasjene i spissen. Fasadene kles med mørke og lysegrå alukassetter med matchende vindusprofiler og screens.

Agder Energi Varme skal levere fjernvarme og -kjøling. Fjernvarmenettet er allerede godt utbygd i Kristiansand, mens forlengelse av kjølenettet er lovet før innflytting. Fjernkjøling henter kaldt sjøvann fra 150 meters dyp i Byfjorden.

Fasadene skal kles med mørke og lysegrå alukassetter med matchende vindusprofiler og screens. Illustrasjon: A-lab

Bygger på sand

Kristiansand sentrum er bygd på sand, og under Quadrum er det mye biologisk avsetning de første 15 meterne. Løsningen ble å fundamentere med pæler på 40–60 meter.

– Selv parkering som ikke skal ha bebyggelse over, har vi måtte pæle.

Grunnvannet er på kote 2 og har høy fart, men siden kun et mindre teknisk rom er bygget på dette nivået, har det ikke skapt problemer. På grunn av kvikkleire i omkringliggende områder er det utarbeidet en stabilitetsanalyse hvor geoteknikerne konkluderte med at det er et stabilt område.

Politihus neste

Kruse Smith er godt i gang med betongarbeidene for neste byggetrinn, det nye politihuset til Agder politidistrikt og sentralene for nødetatene. Egentlig består det av to bygg forbundet med et mellombygg. 17.000 kvadratmeter skal stå klar for innflytting januar 2023.

– Det var et viktig trinn. Nå får vi knyttet sammen P-hus, utomhus og ferdigstilt langs jernbanen.

Nå gjenstår avtaler for de to siste byggene. Det ene er tilbudt i en pågående konkurranse om nytt fylkeshus.

– Det er det høyeste og veldig spennende. Det får en enda mer fantastisk utsikt over innseilingen på den ene siden og mot skog og hei på den andre, sier Berntsen.