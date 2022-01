Sør-Korea setter sine F-35A på bakken etter buklanding

En F-35A tilhørende luftforsvaret i Sør-Korea nødlandet med understellet fortsatt innfelt tirsdag.

Ulykken skjedde klokka 12.51 lokal tid tirsdag på en flystasjon i Seosan, cirka 100 kilometer sørvest for Seoul.

Flygeren slapp unna uten skader, skriver nyhetsbyrået Yonhap. Det skal også være minimale skader på flyet, ifølge det koreanske luftforsvaret (ROKAF).

Buklanding

NTB siterer landets viseforsvarssjef Shin Ok-chul, som forteller at flygeren først hørte flere smell, og at han ble oppmerksom på problemer med avionikken.

Dette skal blant annet ha ført til at landingsstellet ikke lot seg felle ut, men flygeren hadde kontroll på flyet og motorkraft.

Det koreanske luftforsvaret skriver på Facebook at ulykken skjedde i forbindelse med trening, og at rullebanen ble skumlagt før buklandinga fant sted. De gir den svært erfarne flygeren ros for en godt gjennomført nødlanding.

Mens undersøkelsen pågår, med støtte fra produsenten Lockheed Martin, har Sør-Korea satt alle sine F-35A midlertidig på bakken.

Ifølge Flights database består flåten av 32 fly av en bestilling på totalt 40, der det også er satt av penger til ytterligere 20 fly.

Teknisk Ukeblad har spurt Luftforsvaret om den koreanske ulykken fører til tiltak også på norske F-35A, men har så langt ikke fått svar.

Sør-Korea erklærte første operative evne (IOC) med sine F-35 i desember 2019, det vil si en drøy måned etter Norge.

Fem totalhavarier

Så langt har Lockheed Martin levert om lag 750 F-35 i de tre versjonene. Disse hadde ved forrige årsskifte akkumulert til sammen nær 470.000 flytimer.

Fem fly har gått tapt, sist var et britisk F-35B som havarerte rett etter takeoff fra HMS Queen Elizabeth øst i Middelhavet onsdag 17. november i fjor.

Et USMC F-35B havarerte 28. september 2018, et japansk F-35A styrtet i havet 9. april i 2019, et F-35A tilhørende US Air Force havarerte under en landing på flybasen Eglin i Florida 19. mai 2020, og et USMC F-35B havarerte 29. september 2020 etter å ha kommet i kontakt med et tankfly av typen KC-130J i forbindelse med lufttanking over California.

Ganske raskt etter det første totalhavariet ble det klart at den utløsende årsaken var produksjonsfeil på et drivstoffrør. F-35B-flyet fra US Marine Corps styrtet cirka 50 kilometer sørvest for Charleston i Sør-Carolina. Også da gikk det bra med piloten.

Det gjorde det ikke med den erfarne japanske flygeren som styrtet 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa i 2019. Her kom undersøkelsen etterpå fram til at et fenomen som kalles «spatial disorientation», eller sanseillusjoner på norsk, trolig var en medvirkende årsak til at han mistet kontrollen og fløy rett i sjøen.

Dette er den eneste fatale ulykken med F-35. Flygeren på Eglin i mai 2020 rakk å skyte seg ut. Det samme gjorde flygeren i F-35B-flyet over California i oktober 2020 og flygeren i F-35B-flyet fra det britiske hangarskipet for halvannen måned siden.