Solkraftnæringa får gratis etterutdanning

Regjeringen oppretter to nye bransjeprogram som skal sikre kompetanseutvikling for ansatte.

I tillegg til helse- og omsorg peker regjeringen nå på solkraftbransjen som det neste satsingsområdet for kompetansetilbudet. Solkraftbransjen vil få «tilbud om korte og relevante videreutdanninger», melder regjeringen i en pressemelding.

I tillegg har regjeringen satt av 15 millioner til å videreføre programmet for industri- og byggenæringen i tre år til. De 15 millionene er en ekstra styrking av programmet i statsbudsjettet for 2025.

Gratis videreutdanning

Programmet er en tilskuddsordning, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om kompetanseutvikling i utvalgte bransjer.

Tilbudene skal kunne kombineres med jobb, men også permitterte og arbeidsledige skal kunne få gratis kurs og utdanning.

Behovene er det bransjene selv om skal definere. NHO og LO er pådrivere for nye bransjeprogram. Begge tar til orde for at enda flere bransjer skal få nytte av programmet.

— Jeg er glad for at regjeringa foreslår to nye bransjeprogram innenfor helse- og omsorgssektoren og innenfor solkraftbransjen. Det er Fagforbundet og El- og IT-Forbundet som har vært med på å søke om etablering av disse to bransjeprogramma, og det er et stort behov for kompetansepåfyll innenfor disse to bransjene, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Målet med programmet er å bidra til omstilling i næringer som utvikler seg raskt.

− Mangelen på kompetent arbeidskraft kan ikke bare løses ved å utdanne flere – kompetansepåfyll til de som allerede er i jobb er minst like viktig. Gjennom bransjeprogrammene får folk i jobb tilbud om fleksibel etter- og videreutdanning i hele Norge, og får oppdatert kompetanse tilpassa et raskt skiftende arbeidsliv. Det er viktig både for den enkelte og for å omstille industrien og helse- og omsorgssektoren, sier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

