– Vi må være villig til å endre planen i møte med endrede omgivelser, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han redegjorde for Stortinget torsdag.

Regjeringen skal legge fram sine vurderinger rundt hva som må og bør endres i en stortingsmelding før sommeren, lovet han. Forsikringen svarer ut krav fra flere partier om at planen må endres, tiltak i den forseres og bevilgningene til forsvarssektoren økes ytterligere.

– Nå er vi knappe to måneder inn i planperioden. Allerede nå ser vi at utviklingen rundt oss må få konsekvenser. Regjeringen er beredt på å gjøre endringene som trengs for å oppnå våre felles mål, sa han.

Alle partiene på Stortinget har sluttet seg til langtidsplanen, med mål om å styrke den norske forsvarsevnen og at Norge skal bidra mer til sikkerheten i Norge og Europa.

– Vi har lagt en god plan sammen. Nå har det blitt enda viktigere at vi gjennomfører den så raskt og effektivt som mulig, sa Støre.

– Usikkerhet

Møte med den nye amerikanske administrasjonen har vært hardt, innledet Støre torsdagens redegjørelse med.

– Det er store bevegelser i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk og i handelspolitikken. Mange uttalelser har skapt usikkerhet og reaksjoner, sa Støre.

Han omtalte også utviklingen som den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen for landet vårt siden andre verdenskrig.

Statsministeren varslet samtidig at han vil drøfte «en betydelig økning» for den norske støtten til Ukraina med de parlamentariske lederne på Stortinget senere torsdag.

Støtten har to hovedformål. For det første å bidra til å støtte Ukrainas forsvarskamp.

– Ukraina må klare å stå imot, de er under et sterkt press. Derfor skal vi innrette vår utvidede støtte slik at Ukraina får mest mulig kampkraft, raskest mulig, understreket Støre.

For det andre skal vi støtte opp under den europeiske fredsplanen som er under utarbeidelse, fortsatte han.

Bredt forlik

Det har vært tverrpolitisk oppslutning på Stortinget om støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Men partiene har vært uenige om hvor mye Norge bør gi. Flere opposisjonspartier har lenge gitt uttrykk for at støtte burde økes betydelig.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og SVs Audun Lysbakken under redegjørelsen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

I november samlet partiene seg om å øke støtten med 35 milliarder kroner i 2025. To tredeler går til militær støtte, mens den siste tredelen går til sivil og humanitær støtte.

Støre har hele tiden vært opptatt av å søke et bredt forlik blant stortingspartiene om Nansen-programmet. Programmet kom på plass i februar 2023. Det var opprinnelig planlagt å vare til 2027, men ble siden utvidet til å gjelde fram til 2030.

Rammen for Nansen-programmet har hittil ligget på minst 154,5 milliarder kroner totalt.