– Jeg tror at mange partier kanskje har tatt det litt for gitt at ting har skjedd raskere enn det viser seg at det har, sier Listhaug til NTB.

Hun snakker om hvordan mange prosesser der det har vært enighet om i Stortinget knyttet til norsk våpenproduksjon og krigen i Ukraina, likevel ikke er gjennomført så fort som tenkt. Listhaug nevner saker om forsinket produksjon av ammunisjon, gjentar saken om strøm til Tiktoks serverpark på Hamar på bekostning av Nammos planlagte utvidelse og hvilke argumenter som er lagt fram i protest mot ny sprengstoffabrikk i Røyken.

– Nå er det et behov for å skjære gjennom og si at nå er det rikets sikkerhet som må gå foran. Enten det er klima, eller det er reinsdyr, eller det er gammel skog, eller det er andre ting, så skal det svært mye til før sikkerhet skal settes under andre forhold, sier Listhaug.

Torsdag formiddag skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gi Stortinget en akutt orientering om utviklingen i krigen i Ukraina og samtalene som nå pågår med Ukraina, USA og i Europa. Ved møtestart i Stortinget vil Listhaug levere et representantforslag hvor partiet går inn for å styrke norsk forsvarsindustri og gjøre beslutningsprosesser og regelverk enklere.

Forutsigbarhet

En rapport som Menon Economics har utarbeidet for Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), viser at norsk forsvars- og sikkerhetsindustri har vokst med 11 prosent siden 2021 og fortsatt er i betydelig vekst. I 2023 sysselsatte næringen over 17.000 mennesker og hadde en samlet verdiskaping på 24,2 milliarder kroner.

Industrien peker imidlertid på flere utfordringer for videre vekst, deriblant manglende forutsigbarhet.

– 77 prosent av bedriftene som er spurt, opplever manglende forutsigbarhet i etterspørsel som en stor barriere. Denne usikkerheten gjør at aktører vegrer seg for å gjennomføre investeringer som er nødvendige for å skalere opp produksjonen. Tiden er nå moden for at vi finner løsninger på dette, uttalte administrerende direktør Torbjørn Svensgård i FSi da han mottok rapporten onsdag.

Listhaug: Overrasket

Listhaug sier hun ble overrasket da hun ble klar hvor lite som egentlig hadde skjedd på de tre årene siden Russland invaderte Ukraina.

– Det er tre år siden denne krigen startet. Alle var opptatt av at vi måtte styrke Forsvaret. Vi hadde ingen tid å miste og måtte øke våpenproduksjonen og få mer effektivitet. Og så har det skjedd så lite. Det er ganske skremmende, sier Listhaug.