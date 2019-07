Solenergiselskapet Aventa er konkurs

Den norske solfanger-produsenten Aventa gikk tirsdag konkurs, skriver E24.no. Selskapet skal ha gått med et samlet underskudd på 33 millioner kroner de siste 12 årene, frem til og med 2017.

Men det var et investeringsprosjekt på Herøya som til slutt veltet lasset for solselskapet.

I samarbeidet med Siemens har selskapet jobbet med å skape et sol- og miljøteknologianlegg på Herøya i Telemark, som ville blitt sitt første i sitt slag i verden, og som skulle gi 100 nye arbeidsplasser.

Til dette trengte de 80 millioner kroner, noe de ikke klarte å skaffe, opplyser sjef og styreleder John Rekstad i Aventa til nettmediet.

Aventa skal ha jobbet i to år med å klare å skaffe pengene, men klarte til slutt ikke å få investorer til prosjektet, og Rekstad uttaler til E24 at han synes det er tragisk at det skal være vanskelig å finne investeringer til et fremtidsrettet prosjekt som vil gjøre noe med det grønne skiftet.

Aventa hadde åtte ansatte. Rekstad selv er største eier i selskapet.