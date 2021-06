Solcellen kan skrives ut og omdanne takbelysning til elektrisitet

Det franske selskapet kaller teknologien Layer («Light As Your Energetic Response»). De organiske solcellene er skrevet ut med blekkskrivere, og rommets naturlige lys eller lamper sies å være nok til at solcellen kan betjene enkelt utstyr. Det skriver Dracula Technologies på sin nettside.

En kommende eksplosjon av tingenes internett forventes å bringe et mylder av energieffektive IoT-sensorer som likevel krever strømforsyning, og å slippe å måtte bekymre seg for å bytte batterier på disse er selvfølgelig en stor fordel.

Materialet i de organiske solcellene er karbonbasert, og i motsetning til mange batterier inneholder de ikke sjeldne jordmetaller eller bly. Det har tatt seks år å utvikle Layer, og ifølge Techcrunch forventer Dracula Technologies å starte en industriell fase av prosjektet i 2024 – med mål om å produsere millioner av enheter per år.

Svenske Epishine jobber i samme felt med sine bøyelige trykte organiske solceller, eller lysceller som selskapet kaller dem. De ble lansert på markedet tidligere i år.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.