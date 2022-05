Solanlegg i Ukraina ødelagt av missilangrep

Det var natt til 28. mai at de russiske missilene ødela det ukrainske anlegget. Det melder det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinforum. Anlegget hadde vært i drift i nesten to år. Anlegget ligger 30 kilometer utenfor Kharkiv.

Ifølge anleggets driftssjef, Volodymyr Ronchakovskyi, har missilene etterlatt et seks meter dypt og elleve meter bredt hull i bakken.

– Dette er et solkraftanlegg. Nå er det angrepet med to Iskander-missiler som kom inn fra Belgorod. Dette er et helt fredelig og sivilt anlegg. Det er ikke noe militær infrastruktur her, sier han ifølge EcoPolitic.

Anlegget er totalskadd etter det russiske angrepet. Foto: Suspilnie Kharkiv (Суспільне Харків)

Scatec har fem anlegg i Ukraina

Ifølge bransjeorganisasjonen UARE, som representerer fornybarbransjen i Ukraina, er nesten 40 prosent av landets bakkemonterte solkraftanlegg berørt av krigen. Samme forening rapporterer ifølge PV Magazine at russiske styrker stjeler anlegg og utstyr fra okkuperte områder.

Norske Scatec har investert tre milliarder kroner i til sammen fem solkraftanlegg i Ukraina. To av anleggene ligger i Mykolaiv regionen, som har opplevd harde missil angrep fra russiske styrker. TU har vært i kontakt med Scatec for å høre om anleggene er berørt av krigen, men har foreløpig ikke fått noe svar.