Snøbremsen sviktet: Lokomotivet dundret forbi stoppsignal og gjennom stasjonsområdet

Det var onsdag 16. januar i fjor at et løslokomotiv fra CargoNet var på vei fra Follum tømmerterminal ved Hønefoss til Alnabru i Oslo. I det kraftige fallet ned mot Roa oppdaget føreren at det var liten eller ingen bremseeffekt.

Resultatet var at lokomotivet passerte stoppsignalet i en hastighet på 76 kilometer i timen. Først etter å ha passert ukontrollert gjennom stasjonsområdet, begynte bremsene å gi effekt.

Verken folk eller materiell kom til skade i hendelsen som trolig skyldtes trolig en snøbrems som ikke virket etter hensikten. Det var absolutt risiko for mer alvorlige konsekvenser, kommer det fram i rapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Feil innstilt snøbrems

Lokomotivet var et Euro 4000 produsert av Stadler Rail Valencia (tidligere Vossloh España). CargoNet har åtte slike seksakslede dieselelektriske lokomotiv. De seks som er betegnet som CD 312 brukes i hovedsak på Nordlandsbanen, mens to T68 brukes på Østlandet, blant annet på tømmerterminaler og til å trekke drivstoff til Oslo lufthavn. De første lokomotivene ble levert til Norge sommeren 2010.

Type T68/CD312 er utstyrt med snøbrems. Dette er et system som aktiverer bremsene til å bremse svakt i sykluser for å pusse bort snø og is fra bremsebelegg og skiver.

Systemet var aktivert, men undersøkelsen har avdekket at det var innstilt til å pusse for sjeldent. Dermed bidro dette trolig til at det bygget seg opp is mellom bremsebelegg og bremseskive. Det var 6–7 minusgrader og snø da hendelsen skjedde.

Føreren forsøkte både direktebrems, automatisk virkende brems, nødbrems, parkbrems og også dynamisk brems, som for øvrig var utkoblet på dette lokomotivet. Fra fører tilsatte nødbrems til lokomotivet stanset kjørte det nær to kilometer.

Ifølge rapporten har lokomotivet T68.901 hatt noen problemer med bremsene. Selv om undersøkelsen ikke har avdekket noen feil, kan de ikke avskrive muligheten for at en eller flere flyktige feil kan ha medvirket.

Risiko for kollisjon

Havarikommisjonen mener at konsekvensen av denne hendelsen kunne blitt langt mer alvorlig.

– Kun 1 minutt og 25 sekunder tidligere hadde et passasjertog fra Oslo ankommet Roa stasjon. I verste fall kunne man fått en kollisjon mellom lokomotivet og passasjertoget i sydenden av stasjonen. Dersom løslokomotivet hadde holdt en høyere hastighet, og Txp ikke hadde rukket å legge om sporveksel, kunne man også i ytterste konsekvens fått en avsporing, heter det i rapporten.

Ettersom det er stigning opp igjen fra Roa, var det ingen fare for at lokomotivet kunne trille videre dersom det ikke hadde hatt bremseeffekt i det hele tatt.

Fra Kalvsjø faller Hønefossbanen ned til Roa der den møter Gjøvikbanen. Lokomotivet stanset i sporveksel 1 på vei ut av Roa stasjon. Foto: Google maps

Havarikommisjonen presiserer viktigheten av hyppige prøvebremsinger underveis, spesielt ved værforhold som kan bidra til redusert bremseeffekt. Togets bremseeffekt skal alltid kontrolleres før kjøring utover store fall.

Det kan være en fare for at førere kan oppfatte behovet for å prøvebremse som mindre dersom lokomotivet er utstyrt med en snøbremsfunksjon. Det har vært sju lignende hendelser i Norge siden januar 2018, kommer det fram i havarirapporten.

I en sikkerhetstilråding ber SHT nå Statens jernbanetilsyn om å påse at alle jernbaneforetak sikrer at kjøretøy utstyrt med snøbrems har hensiktsmessige innstillinger, tilpasset virksomhetens aktiviteter.