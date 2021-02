Snart kjører lastebiler autonomt på denne svenske europaveien

Den svenske Transportstyrelsen har gitt Scania en testlisens på strekningen Södertälje-Jönköping.

Autonomi-teknologien er et område som vil revolusjonere hele transport- og bilindustrien. Og et selskap som ønsker å være langt framme i segmentet er Scania, som om kort tid kommer til å trafikere E4 med lastebiler som skal kunne kjøre selv.

Den Södertälje-baserte produsenten har fått tillatelse av Transportstyrelsen for å teste kjøretøyene sine mellom hovedkontoret og Jönköping. Selve testene foregår i samarbeid med Tusimple, et selskap som har kjørt tester både i Kina og USA i flere år.

Førere bak rattet på hver lastebil

Lastebilene som kjøres er ment å være i nyttetrafikk hos Scania Transportlaboratorium og lastes med varer til selskapenes produksjon. Testene inkluderer teknologi som vil være nivå 4 på SAEs fem-punkts skala for selvkjørende biler. Dette betyr at lastebilene må klare seg helt alene i trafikken under visse gitte forhold.

Av sikkerhetsmessige årsaker vil imidlertid en sjåfør være bak rattet, og vil også bli ledsaget av en testingeniør.

- Både i USA og Kina pågår allerede testing av lastebiler i henhold til nivå 4 på offentlige veier, men så vidt jeg vet er Scania den første i Europa som tester teknologien på motorveier og med nyttelast, sier Hans Nordin, som er ansvarlig for Hub2hub-prosjektet.

Forlenge til Helsingborg – og Europa

Men Scania planlegger ikke å nøye seg med Jönköping. Planen er å kunne utvide testene senere i år og kjøre helt til Helsingborg - og deretter ut i verden.

- I løpet av de kommende årene forventer vi å kunne teste teknologien i andre europeiske land og i Kina, sier Nordin.

Artikkelen fortsetter under videoen som Scania selv har laget:

Prosjektnavnet kommer av at det nettopp er transport mellom to «hub»-er (klynger), som Scania ser på som det første steget på veien mot autonom transport. Det vil si at lastebilene ruller på motorveien mellom omlastingssentre. Etter hvert er det aktuelt også å «jobbe seg nedover» og takle mindre veier og vanskeligere trafikk.

Den første strekningen skal være fra Scanias hovedkontor i Södertälje til Jönköping. Senere er det meningen å utvide forsøket til Helsingborg. Foto: Open Street Map

- Vi har kommet så langt i utviklingen av selvkjørende kjøretøy at teknologien kan være moden for å bli introdusert i markedet allerede innen fem år, når det gjelder denne typen transport. Derimot tar det lenger tid før det blir en virkelighet at autonome kjøretøy kjører på veier med toveistrafikk og i tettsteder, sier Nordin.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.