Snart i salg: Du kan få Mercedes-Benz EQS til under millionen

Mercedes-Benz´ sportslige flaggskip EQS har fått norske priser. Salgsstart er 17. august, og de første bilene ventes til landet i løpet av høsten, melder importøren.

Startprisen på EQS450+ blir 935.000 kroner før levering. Dette er utgaven med bakhjulstrekk, og med det 107,8 kWh store batteriet skal bilen ha inntil 780 kilometers rekkevidde, ifølge WLTP-syklusen (kombinert kjøring).

Versjonen med firehjulstrekk (EQS 580 4Matic) vil koste fra 1.162.000 kroner. Nå er også WLTP-rekkevidden på denne modellen kjent – opptil 668 kilometer ved kombinert kjøring.

Her er flere tekniske spesifikasjoner om de to modellene som kommer for salg først:

EQS 450+ EQS 580 4MATIC Hjuldrift Bakhjulstrekk Firehjulstrek Elektrisk motor Permanent synkron motor (PSM) Permanent synkron motor (PSM) Effekt (hk) 333 524 Dreiemoment (Nm) 568 855 Akselerasjon (sekunder, 0-100 km/h) 6,2 4,3 Toppfart (km/t) 210 210 Batterikapasitet (kWh) 107,8 107,8 Maksimal regenereringskapasitet (kW) 186 290 Ombordlader (kW, standard/tilleggsutstyr) 11/22 11/22 Maks effekt ved hurtiglader (kW) 200 200 Blandet forbruk (WLTP, kWh/100 km) 15,6-19,8 18,4-21,2 Pris fra (kroner, ekskludert levering) 935.000 1.162.000 Bagasjeromsvolum med baksetene oppe (liter) 610 610 Vekt (kilo) 2480 2585 Lengde/bredde/høyde (mm) 5216/1926/1512 5216/1926/1512 Akselavstand (meter) 3,2 3,2

Luftfjæring, 360 graders kamera og smarte lykter

Importøren mener at bilene kommer som med et høyt nivå av standardutstyr, med blant annet luftfjæring, frontlykter som skal lyse opp veien uten å blende motgående trafikk, kjøreassistentpakke, 360 graders kamera og elektriske seter med minnefunksjon. Dette er utstyr som normalt tilhører pakka som kalles Advances Plus, men som følger med som standard i norgesbilene.

Kjøperne får også ett års gratis, ubegrenset hurtiglading på Ionity via Mercedes Me Charge-appen.

MBUX Hyperscreen infotainmentløsningen kommer som standard på utgaven med firehjulsdrift. Foto: photo by Deniz Calagan

Skal du ha panoramasoltak, head-up display, oppgradert lydanlegg og setetrekk i skinn, må du betale ekstra for Premium- eller Premium Plus-tilleggspakkene. Vi vet ikke ennå hvor mye ekstra det er snakk om, men forestiller oss at man fort kommer over millionen dersom man i tillegg skal ha vinterhjul.

Mercedes-Benz EQS blir altså en lang og stor sedan som blant annet skal konkurrere med Tesla Model S. Sistnevnte har kommet i ny versjon som skal leveres til norske kunder neste år.

Nysgjerrig på mer informasjon om bilen? Vi har tidligere vært med på en virtuell kjøretur med bilen, hvor eksperter fra MB blant annet snakker om det dominerende MBUX Hyperscreen-infotainmentsystemet, som man får standard på firehjulstrekk-utgaven av bilen.