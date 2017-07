– «Smarte fabrikker» kan bli det nye buzzbegrepet

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året?

– Ved siden av å flytte Nito fra Lakkegata til nye, fremtidsrettede lokaler i Støperigata, er jeg fornøyd med innsatsen hele sekretariatet har lagt ned for å bekjempe arbeidsledighet blant ingeniører og teknologer. Vi er ikke helt i mål, men vi er på rett vei.

– Hvilke strategiske utfordringer kommer du til å gruble på i sommer?

– Hvordan kan fagorganisasjonen Nito forholde seg til et nytt arbeidsliv der arbeidstakernes tilknytning til en arbeidsgiver blir løsere? Nito må klare å fange opp utviklingen og tilpasse medlemstilbudet. Det er helt avgjørende for at vi skal ha et organisert arbeidsliv, og handler dypest sett om å videreutvikle den norske modellen.