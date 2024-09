Samfunnet vårt gjennomgår en storstilt energiomstilling. Vi erstatter fossil energi med fornybare kilder som sol, vind og vannkraft. Men på grunn av økt strømbruk og krig i Europa opplever vi for tiden energiknapphet, noe som gir høye strømpriser.

For å takle dette kan vi implementere tiltak og teknologier som gir mer fleksibilitet. For selv om infrastruktur og teknologier for bedre energiforsyning fortsatt er under utvikling, kan vi allerede nå dra nytte av mange fleksible løsninger.

Les også Norsk Industri bør ikke innta en passiv holdning til kjernekraft

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Satser på subsea-innovasjon og egenutviklet oppfinnelse

Mange fordeler

Fleksibilitet er nøkkelen til å balansere strømproduksjon og forbruk. I dag må produksjon og forbruk skje samtidig, men i et mer fleksibelt nett kan vi lagre strøm når den er billigst og bruke den når vi trenger den. Solenergi med batterilagring er et godt eksempel på dette. Her kan energi fra solceller lagres i batterier og rett og slett brukes når sola ikke skinner.

Fleksibilitet kan også gi oss muligheten til å utsette nettutbygginger. Dette er viktig, spesielt i områder med begrenset nettkapasitet. Nye strømkunder slipper dermed å vente i årevis på tilkobling.

Smarte strømstyringssystemer

Om flere kunder bruker fleksibilitet, vil det bidra til lavere strømpriser for alle, skriver Irina Oleinikova og Stian Backe. Foto: Privat

Ved hjelp av smarte strømstyringssystemer gjør fleksibilitet det mulig for forbrukerne å bruke strøm når det er mest gunstig for nettet og dermed rimeligst. Med dagens strømpriser er det veldig mange som vil spare på dette.

Dette kan gjøres ved å følge med på når strømmen er billigst gjennom dagen. Et såkalt smartgridsystem gjør det mulig å automatisk tilpasse strømforbruket, for eksempel ved å varme tappevann eller å lade elbilen på de tidspunktene det er lavest priser. Et annet eksempel er å regulere temperaturer ved å skru av fryseren eller gulvvarmen i noen minutter av og til.

I tillegg kan systemet selge eventuell strøm det har produsert for mye av, noe som kan være med på å bidra til enda lavere strømregninger.

Les også Gratis strøm i dag: Hvorfor produserer de til minus-priser?

Mange vil kunne få lavere strømutgifter

Om flere kunder bruker fleksibilitet, vil det faktisk bidra til lavere strømpriser for alle. Hvorfor? Fordi fleksibilitet gjør det mulig å bruke mer billig strøm, noe som gjør at den dyreste strømmen blir billigere. I tillegg gir det jevnere og mer forutsigbare priser, da prisene reflekterer balansen mellom tilgjengelig produksjon og strømforbruk per time.

I energisystemet er det mange teknologier som samhandler. For at boligeiere og bedrifter skal ta i bruk fleksible løsninger, er det viktig at priser og insentiver oppmuntrer til dette. Variabel timepris og effektbasert nettleie er eksempler på slike insentiver.

Utdanning og forskning

På NTNU har vi jobbet med fleksibilitet siden 2018. Forskning viser at fleksibilitet, i tillegg til å spare penger, kan redusere utslipp og føre til et mer bærekraftig energilandskap.

For å komme dit vil det kreves et samarbeid mellom energiaktører og politikere, samt at det gjøres investeringer i smart infrastruktur og teknologi.

I tillegg blir det helt essensielt at morgendagens ingeniører og strømeksperter har kunnskap om og evne til å ta i bruk de nye mulighetene som ligger i strømnettet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre