Smart fornyer seg med elektrisk SUV

Mercedes-Benz har solgt små biler under merket Smart i mange år. Nå fornyer de bilmerket og lanserer sin første SUV.

De beveger seg ikke veldig langt fra røttene, for det er snakk om en liten SUV. Den heter Smart#1 og er 4,27 meter lang, med en akselavstand på 2,75 meter, skriver Smart i en pressemelding.

Smart importeres av Bertel O. Steen, som bekrefter at Smart#1 kommer til Norge. Foreløpig antar de at den dukker opp neste år. Når bilen kan bestilles og hva den skal koste, er ikke avgjort.

Batteriet er på 66 kilowattimer, og rekkevidden skal være på inntil 440 kilometer. Det er benyttet NCM-cellekjemi.

Bilen kan normallades med inntil 22 kilowatt, eller hurtiglades med inntil 150 kilowatt. Den har bakhjulstrekk og en motor med effekt på 200 kilowatt og moment på 343 newtonmeter.

450 kilo nyttelast

Egenvekten er 1820 kilo, og nyttelast er 450 kilo. Bagasjerommet rommer 273 liter. Det er også et aldri så lite bagasjerom på 15 liter under panseret. Tilhengerfeste nevnes ikke, og vi antar dette betyr at den ikke har mulighet for dette.

På innsiden finner man en 12,8 tommers berøringsskjerm, et 9,2 tommers instrumentdisplay og et head-up-display. Ellers har bilen en rekke førerassistenter, som filholder og parkeringsassistent.

Stort flere detaljer er ikke presentert. Det er ikke kjent når bilen skal leveres, men typegodkjenning skal gjennomføres en gang i løpet av andre halvår. Smart skal begynne å ta bestillinger i løpet av sommeren.

Bilen har ikke endret seg radikalt fra konseptbilen som ble vist frem under IAA-messen i München. Foto: Marius Valle

Samarbeid med Geely

Bilen representerer en slags gjenoppståelse for Smart. Den er bygget i samarbeid med den kinesiske Volvo-eieren Geely. Geely og Mercedes-Benz gikk sammen om et fellesforetak i 2019, med mål om å produsere Smart-biler i Kina for det globale markedet.

Smart#1 er det første resultatet av samarbeidet, og den ble først vist frem som konseptbil under IAA-messen i München høsten 2021.

Den nye modeller er bygget på Geelys SEA-plattform.

Smart#1-konseptet, vist frem under IAA-messen i München september 2021. Foto: Marius Valle

Denne plattformen er utviklet for å kunne brukes i alt fra små til store biler, med akselavstand fra 1,8 til 3,3 meter. Ifølge Geely er plattformen også designet med tanke på lang levetid. Batteriet skal ha levetid på minst 200.000 kilometer før degradering inntrer, og de hevder at den er designet for en kjøretøylevetid på to millioner kilometer.

Plattformen har også mulighet for å utstyres med en spesialutviklet totrinns girkasse og er tilrettelagt for 800 volt-arkitektur. Så vidt vi forstår gjelder dette for biler med høy ytelse og dermed ikke Smarts nye modell.