Små mengder lakselusmiddel dreper raudåte

1,8 prosent av dosen laksen blir badet i, tok livet av halvparten av raudåtene i forsøket. De som overlevde, mistet i stor grad evnen til å stikke av fra rovdyr, viser forskningen.

– Raudåten er en viktig føde for småfisk langs kysten der oppdrettsanleggene ligger. Den formerer seg om våren, når bruken av lusemiddel er på topp. Derfor må vi vite om den kan ta skade av hydrogenperoksid, sier doktorgradsstipendiat Rosa Escobar-Lux ved Havforskningsinstituttet.

– Et bad med 10 prosent av den anbefalte avlusingsdosen for laks, drepte all voksen raudåte, sier Escobar-Lux.

I 2018 sa tidligere fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) at han ville forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg.

– Vi ser at det er flere utfordringer knyttet til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Inntil vi har mer kunnskap på plass, foreslår vi at det skal være forbudt å slippe ut lusemidler ved oppdrettsanlegg, sa han.

Året etter opplyste Sjømat Norge at laksenæringen kuttet bruken av legemidler mot lus med 25 prosent i 2018. Det ble også brukt 20 prosent mindre hydrogenperoksid, ifølge interesseorganisasjonen.

