Slutt for Fiats pussige elbil-suksess

Det er ikke ofte toppsjefen i et stort bilkonsern ber folk om å ikke kjøpe produktene deres. Men dette usannsynlige scenarioet skjedde da Fiats toppsjef Sergio Marchionne besøkte USA i 2014. Ifølge Bloomberg sa Marchionne at han håpet at folk ikke kjøpte den elektriske småbilen, fordi Fiat tapte 14.000 dollar på hver eneste bil de solgte. Marchionne hadde ingen problemer med å innrømme at 500e kun ble produsert fordi lovene i California krevde at alle bilprodusenter hadde nullutslipp-biler.

Legger ned produksjonen

Men nå er det slutt. Denne uken kom meldingen fra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) om at det er kroken på døren for Fiats retro-elbil.

Og det er kanskje ikke det minste rart.

I de seks årene som har gått siden de første bilene begynte å summe rundt på amerikanske highways, har 500e levd i en egen boble. Det er som om bilen ikke har brydd seg om elbilbransjens jag etter modernisering og lenger rekkevidde. Bilen har knapt forandret seg siden den kom i 2013, med batterikapasitet på 24 kwh, rekkevidde på 135 kilometer og null hurtiglading. Det siste kan østerrikske Scuderie-E hjelpe deg med: de oppgraderer 500e til å få batteripakker på 40 og 56 kwh, og CCS-lading med kapasitet på inntil 150 kW.

Kosmopolitt

I motsetning til den opprinnelig italienske bilen, som produseres i Polen, bygges 500e i Mexico med drivverk fra tyske Bosch og batterier fra japanske Samsung før den sendes til USA, der bilen kun selges i delstatene California og Oregon. FCA har aldri gjort det som i utgangspunkt er en europeisk småbil tilgjengelig i Europa. Billig er den heller ikke – i USA koster en ny Fiat 500e rundt 33.000 dollar.

Blant ekstrautstyret til den moderne Fiat 500 var et overtrekk som fikk den til å se ut som 1950-tallets Fiat500. Foto : Fiat

Navigasjon, radio og appen er laget for det amerikanske markedet, og fungerer ikke i Europa. Likevel fortsetter brukte bilene å strømme inn i Norge. Ifølge elbilstatistikk.no er det hittil i år registrert 413 nyimporterte Fiat 500e her til lands – bare i august kom det inn 69 eksemplarer av bilen. Det var ifølge nettstedet mer enn det som ble registrert av blant annet Tesla Model S og Kia Niro.

Dette til tross at verken amerikansk navigasjon, radio eller bilens app fungerer i Norge. Sistnevnte kan riktignok sveitsiske selskapet My500.com hjelpe deg med. De selger deg gjerne en appløsning som fungerer – for et par tusen kroner.

– Kul, men ikke superfornuftig

Totalt skal det være 1324 Fiat 500e registrert i Norge. Én av disse tilhører sivilingeniør Jon Ivar Berg i Kongsberg.

– Det er litt synd. Det er jo en kul bil, sier Berg da han hører at produksjonen av 500e skal opphøre.

Sivilingeniøren har hatt sin 2015-modell Fiat 500e i ett års tid. Han har gode erfaringer med «Perla», som familien kaller bilen på grunn av den hvite perlemorslakken.

-Det er nok døtrene og min kone som liker den best. Datteren min bruker den mest. Det er en kul bil for en ung jente.

At valget falt på en elektrisk 500, skyldes i stor grad Bergs pasjon for Italia.

– Jeg liker Italia veldig godt. Det var en rimelig elbil, som dekket behovet vi hadde. Det er jo selvfølgelig dumt at bilen ikke kan hurtiglades. Men til vårt bruk er det ikke noe stort problem. Vi lader den over natten, og den har nok rekkevidde til det vi bruker den til. Den er kjapp og praktisk i nærmiljøet, sier han.

Tøft med service – men ny modell på vei

Siden bilen ikke tas offisielt inn til Norge, tror Berg at det kan butte litt imot den dagen bilen trenger service.

– Deletilgangen bør gå greit, siden el-delen er lik den i første generasjon Nissan Leaf. Men noe superfornuftig kjøp var det ikke. Jeg var klar over at det var gammel teknologi, men det er en sjarmerende bil som fungerer, sier Fiat 500e-eier Berg.

Men fortvil ikke. Selv om vi nå må vinke farvel til en bil som har gjort trafikken litt grønnere, og mye vennligere, så er etterkommeren på vei. En ny, elektrisk 500 skal komme neste år – og denne gang skal bilen bygges i Italia, og selges også i Europa.