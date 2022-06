Forrige uke ble det klart at en gruppe selskaper i Rørvik-området får 125,7 millioner kroner av Enova for kunne å opprette ett av fem hydrogenknutepunkter for skip langs kysten. Eierne NTE og H2 Marine skal bygge et bunkringsanlegg med kapasitet på åtte tonn hydrogen per dag, og en viktig del av konseptet er å utvikle en ny hurtigbunkringsløsning for skip.