Sliter med stort varelager av usolgte Easee-ladere

Ladeselskapet Easee fikk i mars salgsforbud i Sverige. Den norske tilsynsmyndigheten (Nkom) motsetter seg ikke Elsäkerhetsverkets beslutning, noe som kan bety at det går mot salgsforbud i hele EU og EØS. Til tross for at det ikke er noe salgsforbud i Norge ennå, valgte Elektroimportøren mandag å stanse salget etter at Nkom kom med sin avgjørelse.