Sliter med å finne folk som kan designe og bygge dette anlegget

Rivingsarbeidene har startet på Tyholt i Trondheim, der Norsk havteknologisenter etter hvert skal bygges (frem til mandag 7. november har senteret gått under navnet Ocean Space Centre). Statsbygg jakter allerede på leverandører av det avanserte utstyret som skal inn.

Utfordringen for prosjektledelsen er at dette brukerutstyret er langt fra hyllevare. De to bassengene på henholdsvis 180x40 meter og 50x60 meter skal ha bevegelige gulv for å kunne utføre forskning på både dypt og grunt vann. Bølgemaskinene skal kunne gjenskape de verst tenkelige forhold skip, oljeplattformer og fiskemerder kan bli utsatt for i storm og orkan. De samme bølgene skal dempes med «strender» i endene av bassengene. Som et siste element kommer anlegg som skal skape vind, strømmer, tidevannsstrømmer og andre.

Så skal kjørevogner på skinner på plass, for å trekke eller følge med objektene som testes i bassengene. Disse følgevognene alene veier 125 tonn og skal gå med hastighet opp til 7 m/s, som tilsvarer 25.2 km/t. Til sammen skal det bygges stålkonstruksjoner på rundt 2000 tonn.

Prosjektledelsen i Statsbygg håper å ha alle kontrakter på plass innen februar neste år. Deretter følger en samhandlingsfase der utstyrsleverandørene, sammen med entreprenørene ser på hvordan de skal lykkes med gigantprosjektet.

Må bygges på fjell

Det er få institutter og universiteter i verden som kan konkurrere med Sintef og NTNU om forskning som krever slike anlegg. Prosjektleder Simen Bakken sier de finnes i Sør-Korea, Kina, Nederland og Canada.

– Vi har sett eksempler på at det er bygget på løsmasser, og at det ikke gikk så bra da bassengene ble fylt med vann. Det er også eksempler på at bygg er ferdigstilt for tidlig, og at det ikke er mulig å få inn bølgemaskinene, sier Bakken.

Norsk havteknologisenter Blir det nye nasjonale kompetansesenteret for havromsteknologi. NTNU vil stå som eier mens Sintef blir leietaker, og bruker. Senteret skal også være tilgjengelig for andre forskningsinstitusjoner. Senteret skal inneholde både våte og tørre laboratorier, datasimulering blir en viktig del og det blir også studentfasiliteter og kontorer. Forprosjektet startet i 2020, senteret er planlagt ferdigstilt i 2028. Kostnadsrammen er 6,9 milliarder kroner for totalt 45.000 kvadratmeter. Er tidligere kjent som Ocean Space Centre.

På Tyholt er det fjell. Rom for bassengene blir sprengt ut, deretter blir det støpt, det sikrer et solid fundament som tåler kreftene.

Statsbygg er likevel klar over at de gir seg i kast med et prosjekt med fare for å snuble i dype og kostbare fallgruver. Utbyggingen på NMBU i Ås er et ferskt eksempel der kompleksiteten i avanserte forskningsinstallasjoner skapte trøbbel. Universitetet mente de fikk et dyresykehus som på mange måter rett og slett var ubrukelig, Statsbygg hevder de har levert det som er bestilt.

– Vi har lest rapporten fra Dovre om det prosjektet, og vi har snakket med alle involverte fra Statsbygg. Det er også tett og godt samarbeid mellom oss, NTNU og Sintef. For oss er det premissgivende at det skal føres opp et bygg rundt hydrodynamisk utstyr, ikke omvendt, forsikrer Bakken.

Riving av gamle Marin tekniske senter er allerede i gang. Nytt Norsk havteknologisenter skal opp, med planlagt ferdi2028. Fotoe i 2028. Foto: Statsbygg

Etterlyser stålkompetanse

For det meste av utstyret som skal inn er mulige leverandører kartlagt, forteller Ole-Jacob Hagen, prosjekteringsansvarlig for brukerutstyret. Det er stålkonstruksjonene som skaper usikkerhet. Bakken er trygg på at norske bedrifter med erfaring fra offshore eller komplekse industrianlegg har nødvendig kompetanse. Utfordringen til Statsbygg er at de nå trenger bedrifter som sjelden eller aldri leverer til byggenæringen. Prosjektledelsen er ikke trygge på at bedriftene de trenger har rutiner for å følge .d på Doffin..

– Vi skulle gjerne hatt med flere som kan konkurrere om stålkonstruksjonene. Det er omfattende og komplekse leveranser, men det virker som om det skjer så mye nå at de ikke har kapasitet, sier Hagen.

Han håper at konstruksjonene som Statsbygg nå skal få designet og bygget blir ansett som så spennende og utfordrende at bedriftene likevel melder seg. Det skal inn både elektro, mekanikk og automatisering. Målet er å finne noen som både kan designe systemet og faktisk bygge det. Men det begynner å haste, fristen for å melde seg for prekvalifisering løper ut 10. november.

Flere milliarder

Kostnadsrammene ligger på 6,9 milliarder kroner for hele Norsk havteknologisenter, av dette anslår Bakken at kostnadene til bygg og utstyr fordeler seg med halvparten på hver.

Når leverandører er valgt følger et års samhandlingsfase med entreprenør. Først i 2025–26 er det tid for montering av utstyret.

Svømmehaller er svært krevende å vedlikeholde, hovedsakelig på grunn av kloring av vannet men også avfuktingsanlegg. Forskningsbassengene får ikke disse utfordringene.

– Fordi vi bruker svak kloring og har ikke behov for avfukting. Derimot må vi ha inn et betydelig renseanlegg. Vannet må være helt klart fordi forskerne vil bruke mye video- og kamerautstyr i vannet.

For entreprenørene er Statsbygg tryggere på at de får en god konkurranse. Forhåndskonferansen var godt besøkt, og det er frist for å levere tilbud 10. januar. De som skal designe og bygge stålkonstruksjonene har frist 10. november til å melde seg for prekvalifisering. Denne fristen har allerede vært utsatt én gang.