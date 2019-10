Sliter med å få AMS-data inn til Elhub: 111 nettselskaper får tvangsmulkt

Nettselskapene sliter fortsatt med å rapportere gode nok strømdata inn til Elhub, som er it-systemet som håndterer data fra de digitale strømmålerne (AMS-målerne).

Nå blir 111 av 139 nettselskap ilagt tvangsmulkt av NVE. Bøtene varierer fra 1.000–180.000 kroner, til sammen 2,6 millioner kroner.

– Størrelsen varierer etter antall dager med avvik, og store selskap får høyere bøter enn små selskap. Boten på 180.000 er et stort nettselskap som har hatt avvik hver dag i tilsynsperioden, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

Forventer høyere standard

Nettselskapet sliter typisk med å sende inn målerverdier for mange nok punkter, eller at verdiene ikke er korrekte, målte verdier, men estimater.

Seksjonssjef i NVE, Guro Grøtterud. Foto: NVE

– Selv om mange har fått avvik, så er det også mange som får til dette hver dag. Så det er ikke umulig. Vi forventer at nettselskapene gjør de utbedringene som skal til for å få til dette hver dag, sier Grøtterud.

Hun sier at om lag halvparten overholdt rapporteringsplikten med få eller ingen avvik.

Data fra AMS-målerne danner grunnlaget både for fakturering og informasjon til kundene, og for det økonomiske oppgjøret mellom selskapene.

Kan ikke utelukke faktura-feil

– Det er viktig at data blir korrekte, for det er dette man baserer fakturering på og som er grunnlaget for avregningen, så vi vet at kraftleverandørene kjøper og selger like mye strøm. Vi forventet en bedre datakvalitet enn dette, sier Grøtterud.

– Er det grunn til å tro at kunder har blitt fakturert feil på grunn av for dårlig målerrapportering?

– Det sendes inn data for hvert punkt hver dag, og dette rettes opp hele tiden, så det er ikke grunn til å tro at kundene får helt feil faktura. Men vi kan heller ikke utelukke at det kan ha skjedd i enkelte tilfeller, sier Grøtterud.

Hun forklarer at feilene ligger ikke i selve strømmålerne, som er kontrollert av Justervesenet, men et sted mellom måleren og Elhub. Enten i innsamlingen eller i oversendelsen. Dataene skal sendes inn til Elhub hver dag før klokka 07.

– Det er her det syndes. Vi hadde tilsyn i april, to måneder etter oppstarten, og vi ser nå at datakvalitet har ikke gått nevneverdig opp siden da. Så det er rom for forbedring, og vi vurderer behovet for flere tilsyn, sier Grøtterud.

Hytteeiere som tar hovedsikringen skaper krøll

Fra nyttår skulle alle nordmenn ha installert en AMS-måler, og i februar overtok Elhub ansvaret for å beregne nøyaktig strømbruk. Dette har tidligere vært nettselskapenes oppgave.

Fra mars til juni gjennomførte NVE tilsyn med alle landets nettselskap for å se til at de tilfredsstilte de nye rapporteringskravene.

TU.no har tidligere skrevet at hytteeiere som tar hovedsikringen har skapt problemer for nettselskapene, fordi de da ikke får inn noen data fra strømmåleren. Dette har NVE tatt hensyn til.

– Noen nettselskaper har mange hytter i sitt område som er stengt med hovedbryter. Da slutter måleren å kommunisere. Vi har tatt hensyn til det, og i tillegg lagt inn et slingringsmonn sammenlignet med kravene i forskriften. Likevel er det flere som ikke klarte å sende inn data i så god kvalitet som vi ønsker, sier Grøtterud.

Målet er å skape et marked for nye løsninger hvor kundene kan bruke AMS-data til smart styring av eget strømforbruk i huset, til elbillading og til egenproduksjon av strøm.