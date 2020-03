Slik stoppet Geely koronaviruset

Koronasituasjonen er tilsynelatende i ferd med å roe seg ned i Kina. Der har Volvos eier Geely fått kontroll på koronasmitten i sine fabrikker, og melder at de ikke har hatt ett eneste tilfelle av sykdom.

Alle Geelys fabrikker i Kina har vært i normal drift siden 1. mars, ifølge Geely.

Da koronaviruset begynte å spre seg i januar, satte Geely ned en arbeidsgruppe for å sørge for at konsernets ansatte ikke spredte smitte etter at de ansatte var tilbake på jobb etter ferie i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen.

Arbeidsgruppen bestemte at ferien skulle forlenges, slik at de ansatte kom tilbake 10. februar i stedet for 26. januar som planlagt. De ansatte ble tilbakekalt til jobb i puljer frem til 1. mars.

Strenge tiltak

Et kriseteam utviklet strenge protokoller. Dette innebar at alle forretningsreiser fra og besøk til selskapets hovedkvarter ble avlyst.

For de ansatte ble det satt i gang en rekke tiltak, som fremdeles opprettholdes.

I heisene er det innført begrensninger på antall passasjerer, og det er gjort tiltak for å hindre smitte via knappene. Foto: Geely

Alle ansatte i hovedkvarteret må passere et varmekamera før de kan komme inn. De som viser tegn til feber isoleres umiddelbart, og får tilsyn av en medisinsk gruppe.

De ansatte som kjører til jobb må også gjennom en temperatursjekk. Undersiden av bilene steriliseres før de får kjøre inn på hovedkvarterets område. I løpet av dagen vil vakter sterilisere alle bilenes dørhåndtak.

Alle hovedinnganger er utstyrt med hånddesinfeksjonsmiddel. I heisene er det satt ut håndrens og servietter slik at smitte ikke skal overføres når man trykker på knappene. Antall mennesker tillatt i heisene er også kraftig begrenset.

Ansiktsmasker og jevnlig febersjekk

Når de ansatte først har kommet seg inn, sørger Geely for at alle får nye ansiktsmasker hver åttende time.

I løpet av dagen blir alle ansattes temperatur målt to ganger. I tillegg avholdes ingen store møter. Videokonferanser erstatter i så stor grad som mulig fysiske møter ved hovedkvarteret.

Alle ansatte har fått beskjed om å holde seg minst en meter fra hverandre i køer.

Alle som kommer kjørende til jobb må gjennom temperatursjekk. Bilene desinfiseres i løpet av dagen. Foto: Geely

De samme tiltakene er innført i alle Geelys fabrikker i Kina, skriver de. Her jobber til sammen over 60.000 mennesker. Selskapet hevder at tiltakene har gjort det mulig å returnere til normal produksjonstakt, og det har ikke vært et eneste tilfelle av koronavirus etter at tiltakene har blitt innført, skriver de.

Situasjonen er en annen for Europas bilfabrikker, som i stor grad har stoppet opp. Denne uken meldte Volvo at deres fabrikker i Sverige og Belgia stanses. I Sverige skal ikke produksjonen tas opp igjen før tidligst 14. april.

Hvorvidt Geely tenker å innføre de samme smitteverntiltakene når Volvo-fabrikkene gjenåpnes, er uvisst.

Normal produksjon betyr lang ifra normal aktivitet. Bilsalget i Kina gikk ned 92 prosent i første halvdel av februar, skriver BBC.

Kundene har rømt fra bilforhandlerne, noe som har ført til at bilprodusentene i større grad forsøker å selge biler over internett. Geely er blant produsentene som har satset mer på dette. De tilbyr også hjemlevering av biler for prøvekjøring, slik at folk slipper å oppsøke forhandlere.