Tenk deg et bærbart antennesystem festet til militære enheter som tanks, båter, fly, droner, bakkestyrker og et punkt i landskapet. Soldater på bakken har kamera på hjelmer. Også droner og kjøretøy har kamera. Levende, høyoppløselige bilder og annen informasjon sendes ved hjelp av kommunikasjonssystemet rett til en operasjonssentral. Ved hjelp av bilder i sanntid kan de skaffe seg oversikt over operasjonen og gi instrukser tilbake utfra den informasjonen de får.