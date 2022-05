Mercedes viser frem en konseptbil som skal gi et innblikk i hvordan de ser for seg fremtidens elektriske Mercedes-AMG-biler.

Det er lett å dra på skikkelig når man lager en konseptbil, så det er slett ikke sikkert en fremtidig bilmodell vil minne så veldig mye om konseptet.

Det er likevel verdt å ta en titt på bilen, da den skal være bygget på den nye elbilplattformen kalt AMG.EA.

AMG.EA er under utvikling, og er ment for biler med høy ytelse. En bil på plattformen skal lanseres i 2025, skriver Mercedes i en pressemelding. Alle drivlinjekomponentene, som motor og batteri, er ifølge Mercedes utviklet fra bunnen av.

Motoren er utviklet av YASA, som Mercedes kjøpte i 2021. Motoren skal ha spesielt høy ytelse tross kompakt og lett utforming. Lite er kjent om AMG.EA-plattformen, men vi antar den har en systemspenning på minst 800 volt. Høyere spenning gjør det enkelt sagt mulig å redusere motorens størrelse uten å redusere effekten.

YASAs aksialfluksmotor. Foto: Mercedes-Benz AG

Høyt dreiemoment

Fullt så enkelt er likevel ikke trikset. Britiske YASA har utviklet aksialfluksmotorer i mange år. Slike er normalt svært kompakte og har høyt dreiemoment. De kan plasseres i hjulnavet, slik at bilen har en motor per hjul, eller kobles sammen slik at flere motorer driver én aksel.

De fungerer grunnleggende på samme måte som andre elmotorer, med unntak av hvordan rotoren er utformet. I stedet for at permanetmagneter er plassert langs rotoraksen, er rotoren utformet som en skive med permanentmagneter som beveger seg mellom en eller to statorer. Dette gir større radius, og dermed høyere dreiemoment.

Idéen er på ingen måte ny, men er en motortype som ikke har vært utbredt.

YASA hevder at deres motordesign har flere forbedringer, inkludert 80 prosent reduksjon av jerninnhold sammenlignet med motorer med radialfluxdesign. Det skal gi fem til ti prosent lavere energiforbruk, ifølge dem selv.

Sammenlignet med tradisjonelle elmotorer som brukes i elbiler i dag, hevder de at motorene deres er fire ganger kraftigere, 50 prosent lettere og 50 prosent mindre. Nøyaktig hva slags motor de sammenligner med spesifiserer YASA ikke.

Vision AMG har futuristisk utseende, og vil neppe se helt slik ut når Mercedes viser frem en ferdig bil om noen år. Foto: Mercedes-Benz AG

Ikke bare fordeler

Det er ikke bare fordeler med aksialfluksmotorer. Siden selve rotoren er en skive i stedet for en enkel aksel vil det begrense rotasjonshastigheten. Permanentmagneter er dessuten ikke laget av spesielt mekanisk sterke materialer, og det siste man ønsker seg er at disse går i oppløsning på grunn av rotasjonskrefter. Rotoren vil også fungere nærmest som et svinghjul, og kan derfor ikke redusere hastigheten like raskt som en radialfluksmotor.

Det stilles også høye krav til presisjon. Rotoren må ikke bare designes for å tåle belastningene fra rotasjon, men også være stabil nok til å motstå de magnetiske kreftene som skyver på den, potensielt fra to sider.

Dette er utfordringer YASA har jobbet med siden 2009, og allerede i 2019 inngikk de samarbeid med Mercedes, som igjen førte til et oppkjøp i 2021. YASA leverer også sin motor til Ferrari, og har tidligere levert motor til Koenigsegg. Det er rimelig å anta at de har funnet gode løsninger. Mercedes skal produsere YASA-motorene i sin gamle motorfabrikk i Berlin.

Selv om enkelte utfordringer finnes, er det mulig å løse dem på ulike måter. Hvordan det vil se ut på AMG.EA-plattformen er ukjent. At konseptbilen de viser frem har lukkede felger som skjuler hva som foregår på innsiden kan i alle fall være et hint om at de har tenkt å plassere motorene i hjulnavene.