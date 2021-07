Slik påvirker vekten elbilenes forbruk

Det kommer stadig flere elbiler med lang rekkevidde. Stadig flere biler kan kjøres godt over 400 kilometer før de må lades.

Noen biler kan kjøre mye lengre enn dette. Felles for de fleste er at de veier relativt lite. En tommelfingerregel er at lavere vekt betyr lengre rekkevidde.

Dette er ikke den eneste faktoren som bestemmer rekkevidden. Bilens form, kraftelektronikken og motorens virkningsgrad og annet spiller inn. Høy vekt bidrar i hovedsak med å øke rullemotstanden.

Dermed er det ikke så enkelt som å bare sette inn et større batteri for å øke rekkevidden. Jo større batteri, jo høyere vekt.

Vi har sett på forholdet mellom vekt og forbruk på en rekke elbiler. I denne sammenligningen har vi tatt utgangspunkt i NAFs rekkeviddetester utført om sommeren. Testmetodikken har noen svakheter, men er samtidig den mest komplette databasen med forbrukstall fra tilsvarende forhold på samme strekning.

Vi har også delt opp bilene i to kategorier: Med og uten firehjulstrekk. Vi har tatt med alle biler med firehjulstrekk, og alle med tohjulstrekk og rekkevidde over 400 km, samt et utvalg aktuelle modeller med kortere rekkevidde.

Polestar 2 og Tesla Model 3 er to biler i omtrent samme markedssegment. Den ene er en god del mer energieffektiv enn den andre. Foto: Marius Valle

Batteristørrelse og rekkevidde

Det er ikke nødvendigvis så enkelt å få øye på forholdet mellom batterikapasiteten og rekkevidden. Forbruk oppgitt i kilowattimer per 100 kilometer indikerer dette. Men om vi heller ser for oss at vi har 50 kilowattimer kapasitet, hvor langt kan vi da kjøre?

Grafene viser at ingen slår Tesla Model 3 Long Range AWD på strømforbruk. På 50 kilowattimer kan du kjøre 437 kilometer. Det er 1,9 ganger lengre enn Audi E-Tron 55, som kommer klart sist.

Det er selvsagt ikke en rettferdig sammenligning, ettersom den ene er en stor SUV, mens den andre er en mellomstor, lav sedan. Det er åpenbart at Model 3 er mer aerodynamisk enn E-Tron.

Model 3 er dessuten den letteste elbilen med firehjulstrekk på markedet, med en vekt med fører på 1919 kg. E-Tron 55 veier hele 636 kg mer.

Ser vi på bilene med tohjulstrekk ser vi at Hyundai lager markedets mest energieffektive elbil. På 50 kilowattimer kommer den 462 kilometer. Det gjør at den er mer effektiv enn den lille fireseteren Volkswagen E-Up.

Også her kan vi se at Tesla er i tet. Deres Model 3 Standard Range med bakhjulstrekk får en rekkevidde på 446 kilometer, en knapp mil mer enn varianten med firehjulstrekk, ifølge datagrunnlaget fra NAF.

Ifølge NAFs rekkeviddetest er det ingen biler med tohjulstrekk som går lengre enn Ford Mustang Mach-e på én lading. Men det ser ut til at det i stor grad er batterikapasiteten som er årsaken, for den er blant de bilene som ville kjørt minst avstand med 50 kilowattimer.

Vi ser også at BMW iX3, som i våre tester har vist svært lavt forbruk for sin størrelse, egentlig bare er middels energieffektiv målt på denne måten.

Hyundai Ioniq 5 veier bare 176 mer enn Tesla Model 3, og kan dermed hevde seg i toppen blant bilene med firehjulstrekk. Foto: Mathias Klingenberg

Vekt og forbruk

Denne sammenligningen vil aldri være helt nøyaktig. Trenden er at de tyngste bilene bruker mest strøm.

Om vi ser nærmere på forholdet mellom total batterikapasitet, rekkevidde og vekt tegner et litt annet bilde seg.

Det er ingen elbiler som lar deg bruke hele batterikapasiteten. Det er en viss kapasitet satt av til å beskytte batteriet. Batteriet vil få kortere levetid dersom cellene lades til full spenning, eller lades ned til for lav spenning.

Hvor stor denne bufferen er varierer fra modell til modell. Noen biler bruker mye av batterikapasiteten, mens andre bruker forholdsvis lite. For eksempel har Mercedes EQA en buffer på hele 13,3 kilowattimer – eller et helt Mitsubishi i-Miev-batteri om du vil.

Hyundai Ioniq har til sammenligning kun en buffer på 1,3 kilowattimer.

Dermed «drasser» EQA på ganske mye batteri som ikke er i aktiv bruk, mens Ioniq har lite dødvekt i batteripakken.

Merk at alle bilprodusenter ikke oppgir brutto eller netto kapasitet, eller bare en av delene. I de tilfellene hvor bruttokapasitet ikke er tilgjengelig har vi brukt anslag.

Audi E-Tron 55 SUV og Sportback er blant de tyngste elbilene som har vært med i NAFs rekkeviddetester. De har relativt kort rekkevidde i forhold til den totale batteristørrelsen på 95 kilowattimer.

Vi ser også at Tesla Model 3 plasserer seg i klyngen med biler med tohjulstrekk, og ikke ser ut til å ha så mye større forbruk enn varianten med bakhjulstrekk og mindre batteri. Vi må ta forbehold om at Tesla ikke oppgir batterikapasitet på sine biler, og at faktisk batterikapasitet kan variere.

Oversikten viser at vekt bør være avgjørende dersom du er ute etter en elbil som har lavt forbruk. For eksempel er Hyundai Kona og Kia e-Niro langt mer energieffektive biler enn Volkswagen ID.4 eller Skoda Enyaq.

Energieffektivt blir billigere

Lavt forbruk betyr at du får flere kilometer for hver kilowattime du lader på en hurtiglader på langtur. Høyt forbruk gir til sammenligning høyere kilometerpris på turen.

Om man for eksempel hurtiglader hos Circle K, og betaler 4,99 kroner per kilowattime, koster det 431 kroner å lade Audi E-Tron 55 fra 0-100 prosent, og 369 kroner å lade BMW iX3 helt opp.

Prisen per 10 kilometer, basert på NAFs rekkeviddetall, blir da 6,63 kroner for BMW iX3 og 10,77 kroner for Audi E-Tron 55. Du betaler altså 61,5 prosent av prisen til en E-Tron 55 i en iX3.

Under er en oversikt over alle bilene i saken: