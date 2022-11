Slik kan vi kjøpe oss et grønnere samfunn

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester til over 650 milliarder kroner årlig. Dette utgjør over 40 prosent av statsbudsjettets utgifter! Hvor vi legger pengene sier hvilken retning vi vil at næringslivet og samfunnet skal ta. Når vi vet at vi er avhengige av en rask, grønn omstilling for å unngå de verste konsekvensene av klimakrisen haster det med å få på plass effektive klima- og bærekraftkrav for offentlige anskaffelser.