Slik kan hybridflyet samle opp sin egen forurensing

I flyindustriens framtidige omstilling står kampen mellom ren batteridrift og løsninger basert på hydrogen, men ingen av systemene er ennå egnet for store fly og lange ruter. Imidlertid skisserer MIT et opplegg som kan være et mellomtrinn på reisen mot et grønnere fly – mens man venter på at annen teknologi skal modnes.

Det var Volkswagens skandale med manipulerte utslipp som fikk forskere på det nye sporet – MIT ønsket å se om teknologien brukt av bilindustrien for å begrense utslippene av forbrenningsmotorer til en viss grad kunne brukes i luftfarten.

Store utslipp av NO x

Når man snakker om industriens miljøpåvirkning er oppmerksomheten hovedsakelig om karbondioksid, men fly bidrar også til store utslipp av nitrogenoksid, noe som har stor innvirkning på helsen vår.

Løsningen som MIT kom fram til er et hybridsystem med en gassturbin i flyets lasterom. Den driver en generator som forsyner elektromotorene med strøm. Plasseringen av gassturbinen betyr god plass til teknologi som kan prosessere forurensning fra drivstoffet.

– Dette burde være en flere ganger rimeligere løsning enn det som er foreslått for helelektriske fly. Denne utformingen vil legge til noen hundre kilo vekt på flyet, i motsetning til å legge til flere tonn batterier, sier Steven Barrett, professor ved MIT, i en pressemelding.

95 prosent av nitrogenoksidutslipp

Ifølge forskerne kan man i et større fly håndtere opptil 95 prosent av alle utslipp av nitrogenoksid. Beregningen deres viser at det som en konsekvens vil redusere dødstallene forbundet med luftutslipp fra flytrafikken med 93 prosent.

Den ekstra vekten som systemet innebærer vil samtidig øke drivstofforbruket med bare 0,6 prosent. Selv om det bare handler om et konsept, har forskerne gode forhåpninger om at løsningen er gjennomførbar – og at man til og med også skal kunne ta hånd om karbondioksidet.

– Det vil fremdeles være en enorm ingeniørmessig utfordring, men det er ingen grunnleggende fysiske begrensninger. Hvis du vil ha en luftfartssektor med nullutslipp, er dette en mulig måte å løse den delen som handler om luftforurensning, som er ganske omfattende, og på en måte som er temmelig gjennomførbar, sier Barrett.

Arbeidet deres er publisert i Energy and Environmental Science.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.