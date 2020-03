Slik kan én respirator brukes på fire pasienter

I tilfelle koronavirusutbruddet fører til så mange innleggelser på sykehus at det blir knapt med respiratorer, har to leger utviklet en potensiell løsning.

Ifølge Greg Neyman og Charlene Babcock kan en respirator med enkle grep modifiseres til å forsyne opptil fire pasienter med luft samtidig.

Løsningen er å feste et T-rør på enden av slangen som kobles til respiratoren, for så å koble to slanger i koblingen. Hvis respiratoren skal kobles til flere enn to pasienter, festes en kobling med flere enn to utganger til slangen.

I videoen under forklarer Babcock løsningen.

Ikke testet på pasienter

Løsningen er tenkt som et krisetiltak i tilfelle det blir for liten tilgang på respiratorer. Det kan innebære at pasientene smitter hverandre, så hvis den skal brukes på koronapasienter bør alle som er koblet til maskinen være smittet.

Løsningen forutsetter at pasientene som er koblet til maskinen har tilnærmet lik lungekapasitet, forklarer Babcock, som viser til at metoden ikke er testet på pasienter ennå.

– Jeg håper at du slipper å bruke respiratoren på denne måten, men du vet aldri hva som kommer til å skje under en katastrofe, sier hun.

Neyman og Babcock, begge leger ved St. Johns Hospital i Detroit, USA, publiserte i 2006 en artikkel der de forklarer hvordan de har testet metoden på lungesimulatorer.

Forberedt på å bruke metoden

Flere internasjonale medier har omtalt metoden, og den canadiske tv-kanalen CBC har snakket med en sykehuslege som er forberedt på å bruke løsningen.

Alain Gauthier, som har respiratorbehandling som spesialfelt og jobber på et sykehus utenfor Ottawa, sier til kanalen at han oppdaget løsningen med å splitte opp luftforsyningen i en Youtube-video og at han er forberedt på å bruke den som en siste utvei.

Fortsatt kapasitet

I en krisesituasjon er det maksimalt mellom 1200 og 1400 intensivplasser på norske sykehus der alle tilgjengelige respiratorer tas i bruk, ifølge en tale fra helseminister Bent Høye.

I skrivende stund er det 26 personer i Norge som er innlagt på sykehus med påvist koronasmitte og som får såkalt invasiv respiratorbehandling. På Helsedirektoratets sider kan du følge utviklingen.