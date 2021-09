Slik jobber Audi med selvkjørende biler

Audi viser frem sin nyeste konseptbil Grandsphere Concept. Her har de drømt opp en selvkjørende bil med stort batteri og futuristisk interiør.

En konseptbil trenger ikke å forholde seg til teknologiske begrensninger, men kan si noe om hvordan produsenten antar at fremtiden ser ut, om enn i en noe ekstrem utgave.

Grandsphere Concept handler i all hovedsak om hvordan Audi ser for seg selvkjørende biler. Her på nivå 4, altså at føreren kan overlate all kontroll til bilen og flytte oppmerksomheten bort fra veien.

Dit har Audi kommet i 2025, forteller bilprodusentens styremedlem for teknologiutvikling, Oliver Hoffmann til TU.

2025 er ikke lenge til. Samtidig virker det ganske sent med tanke på bølgene Tesla skaper i mediene om dagen, etter deres «AI day» i august hvor de mer eller mindre indikerer at de er klar med helt selvkjørende biler om kort tid. Eller Waymo, som allerede har førerløse biler i trafikk, tilgjengelig for allmennheten.

Utvikler alt selv

Oliver Hoffmann, styremedlem for teknologiutvikling i Audi AG. Foto: AUDI AG

Hvordan er da ståa hos tyskerne? Vi spurte Hoffmann om hvordan Audi i praksis jobber med autonomiteknologi.

Som alle andre bilprodusenter ser Audi selvkjøring som en «gamechanger», og det er et problem de jobber med. Ikke alene – Volkswagen-gruppen samarbeider om dette i foretaket Cariad.

Cariad er ansvarlig for å utvikle programvare-stacken og elektronikkarkitekturen som skal være ryggraden til Audis kommende bil kjent som Artemis. Denne skal presenteres i 2024, og komme på markedet i 2025.

– Slik vi ser det, er vi klare i midten av tiåret, sier Hoffmann.

Det ser ut til at Volkswagen-gruppen har gitt seg selv en tidsfrist for å løse selvkjørende biler. Men egentlig ikke. I 2025 er håpet å kunne tilby selvkjøring i enkelte situasjoner, som på motorveien. Bykjøring vil ikke være aktuelt på det tidspunktet.

– I første fase gir nivå 4 mening for kundene på lange turer. Milano blir nok ikke første byen hvor vi kan tilby selvkjørende biler, sier Hoffmann.

Sikkerhet er høyeste prioritet

Det kan være fristende å sammenligne med Tesla, som i det siste har fortalt om hvordan de jobber med selvkjørende biler. De fokuserer på bykjøring, og mener de kan løse selvkjøring bare ved å bruke kameraer, sentralisert maskinlæring og den eksisterende maskinvaren i bilene de har på veien i dag.

Selv om Tesla får mye oppmerksomhet for sitt arbeid, er det ingen som egentlig vet om det er en levedyktig tilnærming.

Hoffmann tror man trenger langt flere sensorer enn bare kamera, for eksempel lidar og radar, og avansert maskinlæring med kunstig intelligens. Vi får ham ikke til å sammenligne egen utvikling med Tesla eller Waymo.

Han nøyer seg med å si at også Audi kunne hatt biler med imponerende grad av autonomi på veiene allerede om de ønsket det, og at de har satt opp farten på utviklingen. Men som en tradisjonell bilprodusent er det sikkerhet som er avgjørende, og de kommer ikke til å lansere noe før de er trygge på at systemet er sikkert.

Grandsphere Concept er over fem meter lang. Foto: AUDI AG

– Det til forskjell fra «the new kid on the block», sier han.

Volkswagen-gruppens tilnærming kan være en ulempe med tanke på hvor progressiv de fremstår, medgir Hoffmann, men understreker at de har sterk kompetanse i Cariad-gruppen, og at Artemis-prosjektet Audi leder har satt fart på utviklingen. De samarbeider også med aktører utenfor Volkswagen-gruppen.

Hvorvidt de faktisk er på sporet, og har en selvkjørende bil på markedet i 2025 gjenstår å se. Om målet er selvkjøring under visse omstendigheter på motorvei, virker det i det minste sannsynlig at de kan få det til.

Konseptet har 120 kilowattimer batteri og 750 kilometer rekkevidde. Foto: AUDI AG

Større batteri enn nødvendig

Grandsphere-konseptet er for øvrig bygget på Audis og Porsches felles PPE-plattform. Den åpner for biler med batteripakke på 120 kilowattimer. Rekkevidden de antyder for konseptet er 750 kilometer.

Store batterier koster mye penger og veier mer. Vi spør Hoffmann om så store batterier egentlig er nødvendig.

– Dette er det største batteriet det gir mening å sette inn i biler. I dag bekymrer kundene seg for rekkevidde, men i fremtiden vil ladeinfrastrukturen være bedre. Så vi må først overbevise dem om at bilene har nok rekkevidde.

Men i fremtiden vil det ifølge Hoffmann ikke gi mening å lage elbiler med 1000 kilometer rekkevidde. Å gi kundene mer rekkevidde enn de har behov for er et første steg. Selv om plattformen kan gi biler med så lang rekkevidde, vil trolig de fleste bilene de selger ha mindre batteri.

Grandsphere-konseptet er ellers en 5,35 meter lang bil med akselavstand på 3,19 meter. Hadde de satt den i produksjon hadde det vært den største Audien i modellutvalget. De ser for seg en luksuriøs bil med masse plass, men også at den skal være sporty.

Ifølge spesifikasjonsarket har den firehjulstrekk, 530 kilowatt motoreffekt og et dreiemoment på 960 newtonmeter. Null til hundre på rett over fire sekunder.

Siden den er basert på PPE-plattformen har den 800-voltarkitektur i bunnen. Det gjør også at bilen kan lades fra 5 til 80 prosent på under 25 minutter, heter det i pressemeldingen.

Om den noen gang kommer i produksjon får tiden vise.