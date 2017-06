Slik holder ekspertene seg oppdatert på fagfeltet sitt

– Fram til for et par tre år siden hadde jeg ingen problemer med å holde oversikt over hva som skjedde innen hydrogenteknologi gjennom faglitteratur, konferanser og det internasjonale nettverket mitt. Men nå tror jeg ikke det er noen som klarer å ha full oversikt lenger, forteller Steffen Møller-Holst, styreleder i Norsk Hydrogenforum og forsker ved Sintef.

Møller-Holst er slett ikke alene om å overveldes av mengden ny forskning.

Estimatene over hvor mange nye forskningsrapporter som hvert år publiseres verden over, varierer mellom 1,3 millioner og 2,5 millioner.

– Velger meg ut noen «ekspertområder»

Selv om det ikke publiseres like mye innen alle fagfelt, er det en utfordring for mange å holde tritt.

– Utviklingen og nyhetsstrømmen har eksplodert, og for å følge med, er det nå i større grad nyhetsbrev som er løsningen for meg, sier Møller-Holst.